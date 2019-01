L’hydrogène issu de la biomasse, un concurrent sérieux pour les énergies fossiles

Stopper la dépendance aux énergies fossiles des trains, bus et autres camions et voitures, tout le monde en rêve et en premiers lieu les collectivités territoriales. Pour ces dernières la note de carburant, essence et gas-oil, est souvent salée. Et en plus ce n’est pas très écologique. Alors certaines, soucieuse de l’impact que peuvent avoir les moyens de transport sur l’environnement, se tournent vers des énergies plus vertes comme les biocarburants (ajout de matériaux organiques non fossiles aux carburants fossiles) ou encore l’électricité. Rares encore sont celle qui s’aventurent sur le terrain de l’hydrogène, une source d’énergie prometteuse. D’autant plus qu’il suffit d’une simple électrolyse, - rappelez vous vos premières expériences de chimie sur les bancs de l’école -, pour produire ce gaz, très combustible. Simple, pas tant que ça, car pour faire de l’hydrogène il faut de l’électricité. Et en France, celle-ci est le plus souvent nucléaire. Une énergie propre, certes, mais pas très écologique.Bien sûr il y a l’éolien, le solaire, les barrages hydroélectriques, susceptibles de fournir une énergie plus verte. Mais celle-ci reste encore confidentiel par rapport au nucléaire, sans compter l’impact sur la planète des systèmes et matériaux entrant dans la fabrication de centrales de production électrique. Alors ?Dans ce contexte, la société Haffner Energy , basée à Vitry-le-François dans la Marne, pourrait bien bousculer la donne. Remarqué par l’Ademe, son projet de développement d’une unité de production d'hydrogène à partir de biomasse permettant à terme de se passer des carburants fossiles, se présente comme révolutionnaire d'un point de vue écologique et économique.», expliquait récemment Philippe Haffner, président d'Haffner Energy, au micro de France InterPour ce dernier, privilégier la biomasse pour produire de l'hydrogène au lieu de l'électrolyse, c’est à dire en s’affranchissant de l’électricité c'est de prime abord écologiquement intéressant. «», précise Philippe Haffner. En plus des déchets verts, l’unité de production d'Haffner Energy, peu accueillir du lisier de porc, des fientes de volailles, des pailles de céréales et même des ordures ménagères organiques, un gisement beaucoup plus important que le pétrole et surtout inépuisable.