L'intégration des territoires, un nouvel enjeu pour la mobilité

Différentes solutions se développent pour permettre une meilleure intégration des zones plus ou moins denses, et créer une alternative à la voiture individuelle. Dans les grandes agglomérations, nous avons notamment vu, au cours des dernières années, l’émergence de nouveaux modes de transport liés au numérique tels que les trottinettes électriques, les vélos en libre-service, les VTC... Mais ce sont des alternatives qui restent prépondérantes aux grandes agglomérations et le périurbain est quelque peu délaissé par la révolution numérique. Néanmoins, plusieurs alternatives innovantes restent envisageables même dans les zones peu denses : On peut voir l’arrivée de nouveaux modes de transports partagés, à la demande. Cette nouvelle mobilité a pour objectif d’être le lien entre les acteurs du transport public et les acteurs du transport individuel. En effet, dans certaines zones rurales où les transports publics ne sont pas présents, cette alternative à la demande pourrait permettre de grandement réduire l’usage des véhicules individuels. Double avantage pour cette solution qui propose en outre des transports électriques. Ainsi, moins d’émission de CO 2 grâce à l’aspect électrique, et désengorgement des routes grâce à la notion de véhicule partagé.



Lorsque l’utilisation de la voiture personnelle reste indispensable, le covoiturage est l’option la plus écologique et rentable économiquement parlant. Pour illustrer, en moyenne un usager effectuant un trajet de 30km pour se rendre sur son lieu de travail, économiserait environ 2 000 euros par an, en covoiturant. Pourtant, aujourd’hui encore, en semaine, les 3/4 des déplacements automobiles sont réalisés sans passager, et 1/5 avec un seul passager.



Un peu moins connu que le covoiturage, l’autopartage reste également une alternative. Cela permet de mettre à disposition d’autres utilisateurs son véhicule lorsque le propriétaire n’en a pas l’utilité. Aujourd’hui, il existe également des services d’autopartage en libre-service gérés par des entreprises qui mettent des véhicules à disposition d’usagers. Plusieurs membres peuvent donc se partager, en alternance, un seul véhicule selon leurs besoins, permettant ainsi de réduire la possession de véhicule personnel.



Une étude réalisée en 2016 auprès de ces utilisateurs montre qu’une seule voiture mise à disposition de l’autopartage remplace dix voitures personnelles, et libère donc 9 places de parking.



Pour permettre de développer au mieux ces modes de transports alternatifs, il est à présent nécessaire que les collectivités s’allient aux acteurs principaux de ces innovations, pour permettre d’adapter les infrastructures à travers, par exemple, des aires de rechargements, ou encore des parkings autour de certains points clés. L’aménagement urbain reste donc un enjeu majeur pour l’intégration des territoires.



Un exemple très marquant d’aménagement urbain reste le transport par câble comme le présente les projets de la métropole d’Orléans ou encore celui du Conseil Départemental du Val-de-Marne.