L’opérateur Orange modernise son réseau de téléphonie fixe

C’est désormais chose acquise, le réseau téléphonique commuté (RTC) déployé par l’opérateur historique France Télécom, que tous les français utilisaient depuis les années 70 va être progressivement remplacé par la technologie digitale en voix IP (Internet Protocole). Devenu Orange, le premier opérateur national, veut ainsi assure la pérennité du service de téléphonie fixe, toujours utilisé dans les foyers et les entreprises.



Pour l’opérateur, « la technologie Internet (IP), devenue un standard de communication international, est déjà une réalité pour près de 11 millions de clients Orange en France », et notamment ceux qui disposent d’une box internet, qu’ils soient clients de l’opérateur historique ou pas, la téléphonie fixe étant incluse dans le forfait internet des clients. Mais l’opérateur pense surtout à tous ceux, encore nombreux, qui n’ont pas d’abonnement internet et qui souhaitent pouvoir continuer à utiliser un téléphone filaire dans de bonnes conditions.



Depuis 2017, une expérimentation a été menée dans le sud du Finistère. Son objectif était de valider les offres de téléphonie fixe sur IP, tester les parcours clients et analyser les retours des clients, vendeurs, conseillers et techniciens. Selon l’opérateur, « les premiers retours mettent en avant la simplicité des offres, un accompagnement apprécié et une meilleure qualité des communications téléphoniques ». Au préalable, des discussions avaient été engagées avec l’Arcep, le gendarme des réseaux de télécommunications françaises, dès février 2015.



Pour cette modification importante du réseau de télécommunication, l’opérateur a mis en place un calendrier précis d’intervention qui démarrera le 15 septembre prochain. A partir de cette date, Orange commercialisera, en métropole pour l’instant, uniquement des offres de téléphonie fixe en IP. Exit donc le téléphone classique en RTC. Cette disposition sera valable pour tous les nouveaux clients, qu’ils soient particuliers ou entreprise qui souhaite faire installer un téléphone fixe dans leurs locaux. L’opérateur proposera une offre spécifique qui passera par l’installation d’un boitier spécifique à relier à la prise murale de téléphone installée dans les foyers et les entreprises, qu’il s’agisse d’une liaison fibre ou cuivre. Une petite « box », réservée seulement à l’utilisation du téléphone.