LACROIX Group renforce son positionnement dans le Smart Environment

« Le smart environment est un marché en réelle expansion, qui nécessite des technologies connectées pour répondre aux enjeux environnementaux de notre planète ».

Les équipements de contrôle et l’optimisation des réseaux électriques et énergies renouvelables, c’est la brique qui manquait à l’entreprise nantaise LACROIX Group. En se rapprochant de l’équipementier Allemand SAE IT-systems, une entreprise de 75 personnes qui pèse 15 millions d’Euros, LACROIX qui semble avoir de l'appétit, va enrichir son offre dans le secteur très concurrentiel des réseaux électriques connectés. Un pas de plus vers les environnements intelligents (smart Environment) qui devrait lui permettre d’acquérir rapidement une position de leader.A ce jour LACROIX Sofrel, l’une des trois filiales du groupe nantais, se positionne comme un acteur de la télégestion, en proposant des équipements de télécontrôle et de télégestion pour les réseaux d’eau et les réseaux de chaleur. En se rapprochant de SAE- IT-systems, LACROIX Group va désormais pouvoir afficher des compétences dans le domaine des réseaux intelligents et des « Smart Grids » et notamment dans le domaine de la surveillance et du contrôle des consommations, l’intégration et le pilotage des sources d’énergies renouvelables, la création des réseaux électriques dits intelligents.L’intégration de l’entreprise Allemande dans le groupe français se fera de manière progressive, annonce Vincent Bedouin, Président Directeur Général de LACROIX Group : «». Dans un premier temps SAE IT-Systems, sera intégré en tant qu’entité distincte, en conservant sa propre marque, son équipe de direction et sa stratégie de développement.Mais c’est bien parce qu'elles ont des ambitions communes et un positionnement complémentaire que ces deux entreprises européennes ont décidé de se rapprocher. L’une de ces ambitions étant de parcourir le monde à la recherche de nouveau marchés, les réseaux connectés s’annonçant comme très prometteurs. Le groupe est déjà présent dans 11 pays, sur 4 continents