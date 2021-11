LACROIX expérimente sa solution Smart Crosswalk sur le territoire de Rennes Métropole

Entreprise innovante de la métropole nantaise, LACROIX Group, continue son ascension dans le monde industriel, avec des solutions électroniques clé en main qui permettent aux collectivités et au grandes entreprises d’investir dans des objets connectés accessible, tant dans l’installation que le pilotage.



Acteur de référence dans le milieu de la voirie intelligente, LACROIX propose « Smart Crosswalk », une solution développée et expérimentée par l’entreprise et son laboratoire d’innovation.



Cette solution connectée est composée de capteurs et d’un logiciel d’intelligence artificielle embarqué le tout relié à un contrôleur de feux de signalisation. Grâce à la génération des données issues de ces capteurs et traitées en local, la solution Smart Crosswalk permet de recueillir les statistiques utiles sur les profils des usagers qui circulent autour d'un carrefour.



Pour les concepteurs de ce dispositif de sécurité et de mobilité intelligente, le trafic routier peut être plus facilement fluidifié en encourageant notamment l’usage des mobilités douces. L’entreprise souligne qu’il s’agit d’une solution répondant aux exigences d’anonymisation du RGPD (Règlement Général de la Protection des Données). Sa mise en œuvre, les travaux et l’installation, est facile et rapide. Ce qui ne manquera pas d’intéresser nombre de collectivités.



« Nous souhaitons pouvoir identifier le nombre d’acteurs sur la voirie (piétons, vélos, voitures ou bus) afin de définir des scénarios adaptés qui sont activéq en fonction des situations », explique Reynholds Reinette, Innovation Catalyzer au sein du lab d’innovation de LACROIX. « Rennes Métropole nous donne l’opportunité de tester nos usages sur des situations réelles et d’en améliorer l’efficacité ».