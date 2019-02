La 5 G présenterait-elle un risque pour la santé ?

« Des cellules vivantes peuvent à la rigueur s’adapter à des expositions continues » fait remarquer Jeanne Sasco, médecin épidémiologiste du cancer et coordonnatrice en Europe d’une pétition contre le déploiement de la 5G, « mais plus difficilement de manière discontinue (on/off) et à haute vitesse ».



La 5G repose sur un ensemble de fréquences plutôt classiques allant de 3,4 à 3,8 GHz, proches du spectre de la 3G et de la 4G. Mais une autre tranche du spectre électromagnétique, proche des 26 GHz serait également utilisée. Or « celle-ci n’a jamais été utilisée pour des réseaux mobiles », soulignait l’Acerp (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes), au début de l’année 2019, encourageant les tests en situation réelle dans plusieurs villes françaises afin d’en savoir plus.



L’autre particularité de ces bandes hautes fréquence, c’est qu’elles sont très courtes et très larges. Elle ne pénètrerait que de 2 millimètres dans le corps. « Suffisant pour modifier les conductions nerveuse en surface et faire ainsi chauffer les tissus », soulève Jean-Pierre Theveniaud, le président de l’association Robin des Toits. Reste l’impact sur les petits organismes vivants : enfants, insectes, oiseaux, …



Si ces hautes fréquences ne pénètrent pas en profondeur, elles sont facilement arrêtées par les obstacles urbains, ce qui nécessite la mise en place d’une multitude de petites antennes relais (Small cells). Le publicitaire JCDecaux planche sur le sujet, avec une douzaine de villes pour installer ces petites antennes dans son mobilier urbain (arrêts de bus, panneaux d’affichage électronique, lampadaires, etc.)



Ces petites antennes permettent de multiplier par trois la vitesse de téléchargement. Elles permettent aussi de réduire la puissance d’émission aux ondes des téléphones du fait de leur proximité. Car plus les mobiles sont éloignés d’une antenne, plus ils présentent de risques pour l'utilisateur. De plus « les constructeurs sont en train de développer des antennes 5G qui vont se focaliser comme un projecteur sur le téléphone situé à proximité », ajoute Gilles Brégant de l’ANFR.



Dangereux ou pas, le Ministère de la Transition écologique à tout de même demandé une évaluation pour juin 2019, pour les 78 stations autorisées en France, dont 21 nouvelles en janvier, dans la bande des 3,5 GHz.