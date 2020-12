La Coque de Marseille : un espace innovant pour les entreprises

Animée par la structure VF Events avec les 3 partenaires EPA Euroméditerranée, le CNRFID-Connectwave, et Medinsoft. La Coque bénéficie également du soutien d'Engie Axima pour son activité BIM (Building Information Modeling ) et CIM (Cities Information Modeling), « la Coque » est un lieu atypique, qui permet aux entreprises de créer leurs événements en utilisant les ressources mises à disposition.D’une surface de près de 500 m2, cet établissement dispose de 5 espaces entièrement digitalisés, de la salle de réunions pour 4 personnes, au plus grand de 220 m2, en passant par des salles de réunion et de créativité de 35 m2 et une terrasse de 100 m2 permettant de profiter du climat local.Le lieu est entièrement digitalisé, avec un réseau très haut débit (1 Go), de nombreuses possibilités de diffusion sur des écrans ou à l’aide de vidéoprojecteurs, d’outils de visioconférence et d’intelligence collective, ainsi qu’un plateau TV permettant la captation d’émissions vidéo ou la retransmission en direct sur Internet. Ce lieu est également équipé de contenu numérique pour les événements autour de l’IOT (Objet connecté B2B), du BIM (Building Information Modeling), de la Smartcity…», précise Vincent Richet, directeur de la Coque. «».La structure qui souffre comme les autres des confinements et règles sanitaires imposées pour faire barrière au développement de la Covid-19 a su s’adapter, les événements présentiels se faisant plus rare au profit d’événements distanciels, voire phygital c’est à dire mélange de présentiel et de distanciel grâce aux outils, de plus en plus nombreux de visioconférence dont dispose l’établissement. Des pratiques d’organisation, de plus en plus utilisées, qui seront vraisemblablement pérennisées une fois la crise sanitaire passée», précise le directeur de la Coque. «».Si, pour les entreprises, le lieu est totalement privatisable, il ne sert pas pour faire de simples réunions avec un tableau. « Il est conçu pour créer de l’interactivité et de mettre à disposition de contenu qui permet d’enrichir l’événement, de la conférence à l’événement team building », ajoute Vincent Richet.Avec l’idée d’investir et de prendre des axes de développement autour de l’innovation, la Coque organisait dernièrement un événement intitulé « Transformation Meeting Day ». Entièrement digital, avec plusieurs plateaux d’intervenants, experts dans leur domaine, s’est fixé pour objectif de d’optimiser l’innovation pour 2021. Reynald Werquin, Président du Club de l’Arche 2.0 et directeur de publication de Ville Intelligente Mag, animait depuis Angers, l’une des conférences sur le BIM (Building information modeling) et la SmartCity. Visionner cette conférence ICI . A noter que c'est en ce lieu que devrait s'installer l'une des prochaines antennes de Ville Intelligente Mag, pour la région PACA.