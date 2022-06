La Fabrique numérique d’Angers : un lieu de co-construction d’usages

« Un lieu hybride, innovant et modulable »

Depuis son lancement en décembre 2018, et la contractualisation du marché global de performance avec un consortium d’entreprises (Engie, Ineo marque d’Equans, Suez, La Poste et au groupe mutualiste VYV) l’année suivante, les Angevins de la ville et sa métropole urbaine, restaient sur leur faim. Bien peu étaient capable de définir les contours de ce projet ambitieux, si ce n’est son prix qui est aujourd’hui évalué à 180 millions d’euros sur 12 ans. Un projet ambitieux mais nécessaire pour se placer dans la cour des grands : le maire et président de la métropole, Christophe BÉCHU, aujourd’hui Ministre délégué chargé des collectivités territoriales du gouvernement BORNE, ne cachant pas son ambition de devenir «» en la matière. Une occasion unique de placer ce territoire sur orbite, qui confirme que la démarche de Ville Intelligente (ou de territoire) est avant tout une démarche de marketing territorial.Et les citoyens dans tout ça ? Selon le principe de ceux qui prônent une construction de la ville en activant l’intelligence des citoyens, il aurait pu être opportun de travailler le sujet en amont, en acculturant les habitants sur la démarche de « smart city » et ce qu’elle peut leur offrir comme avantages en termes de fonctionnement des services, circulation, bien vivre et relations humaines. La technologie numérique, dont on ne peut plus se passer, n’étant alors qu’un outil permettant d’atteindre ces objectifs.Comme plusieurs villes françaises, et notamment celle de Dijon, ville pionnière sur le sujet de l’hypervision du fonctionnement de la ville, de l’efficience de la consommation d'énergie et de la sécurité, Angers n’échappe donc pas à la règle d’injecter de la technologie dans sa démarche de territoire intelligent. «», a lancé le Maire, Président et Ministre, en ouvrant officiellement la « Fabrique numérique du Territoire Intelligent d’Angers ».Les Angevins pourront dire s’ils sont convaincus de la démarche, - c’est indispensable -, puisque désormais, ils auront accès à la Fabrique Numérique, «», selon Christophe BÉCHU, au service des collectivités et des habitants. «». Si le Maire-Président-Ministre est «», il reste à démontrer toute l’utilité du déploiement de cette technologie et ce qu’elle peut apporter aux habitants, concernés au premier chef par ce projet innovant.Implantée dans la Cité des Associations , boulevard du Doyenné à Angers, ce lieu d’ouverture sur le projet, sera transféré dans le bâtiment Métamorphose , une construction futuriste qui se veut emblématique de la ville, en construction dans le quartier Saint-Serge. Ce bâtiment devrait être ouvert en 2024.