La France est-elle en train de basculer vers une surveillance de masse ?

Allons-nous vers une surveillance généralisée ? Les moyens de surveillance dont dispose le gouvernement lui permet de contrôler la population à diverses échelles. Tout d’abord, le fichier TES (Titres Électroniques Sécurisés) réunit les données personnelles et biométriques de la population française sur la base des informations contenues dans un passeport ou une carte d’identité nationale : nom, prénom, sexe, couleur des yeux, taille...



L’ampleur et la nature de ces informations sur un individu et sur sa filiation ont de quoi alarmer. D’autant que le fichier TES préfigure le système de reconnaissance faciale, en cours de déploiement par le gouvernement. Pour l’État, cet outil de surveillance simplifie le quotidien et offre à la police et aux services de renseignement une meilleure efficacité : repérer plus facilement les comportements suspects, mieux identifier les voleurs ou les criminels, etc. Mais cela signifie aussi contrôler en permanence l’identité et les déplacements de la population, sans lui demander son avis.



L’État dispose également d’un arsenal conséquent pour surveiller les particuliers sur Internet. Un article du projet de loi de finances 2020 pourrait aboutir à une surveillance massive des Français sur les réseaux sociaux et sur certaines plateformes en ligne (Facebook, Leboncoin, etc.). Cet article permettrait aux administrations fiscale et douanière d’exploiter les données rendues publiques sur l’ensemble de ces sites pour mieux détecter les fraudes.



Désormais, s’il croise les nombreuses données dont il dispose, l’État peut parvenir à des niveaux de ciblage très fins. Il peut suivre une position, des habitudes de consommation, des échanges entre plusieurs personnes et reconstituer toute l’existence d’un particulier à l’aide de ses empreintes numériques.