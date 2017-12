La Smart City créatrice d’emplois pour les jeunes diplômés

Pour pouvoir imaginer, piloter, exploiter, sécurisé les matériels et les données, la ville intelligente aura besoin de profils variés, des domaine de l’électronique et réseaux, de l’ingénierie, de l’urbanisme et du management de projets, «» explique dans Le Monde Thierry Simoulin, directeur du master spécialisé « smart cities » créé par l’Ecole des Ponts ParisTech (ENPC). «», confirme Johan Theuret, président de l’Association des DRH des grandes collectivités, pour qui il n’est «».Parmi ces diplômés, ceux des sciences sociales, capable de mener des réflexions sur la participation citoyenne en dépassant le cadre de la technologie, devraient pouvoir tirer rapidement leur épingle du jeu. Ces derniers devront être capable de s’intégrer dans l’écosystème local afin de tisser des relations avec les entreprises de la Tech, mais aussi toutes les statups qui développent de nouveau process, a l’exemple de « Pony Bike » qui propose des vélos en libre service, et géolocalisés, pouvant être abandonnés n’importe où dans la ville.Les villes qui se lancent dans un projet de Smart City sont de plus en plus nombreuses au point que de plus en plus d’écoles supérieures proposent désormais des cursus sur le thème. Ces programmes qui permettent d’acquérir une culture des territoires urbains, des technologies numériques, du réseau bas débit, en passant par la sécurité des données, ou le respect de la vie privée, on vu le jour dans des hautes écoles d’ingénieur, comme l’ENPC à Paris ou Polytech à Lille. D’autres formations devraient rapidement emboiter le pas avec un objectif, celui de penser en priorité à l’usager.Outre des aménagements plus efficients, la ville intelligente pourrait donc ouvrir les portes de carrières intéressantes aux jeunes diplômés, lesquels débarquent avec des idées neuves pour faire des territoires urbains agréables a vivre et répondant aux besoins de ceux qui y résident.