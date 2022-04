La Smart City : de quoi parlons-nous exactement ?

Un peu de contexte, de quoi parlons-nous ? La smart city est un mot-valise, il y a une difficulté à évoquer ce sujet, c’est un attrape-tout, un mot ombrelle. La ville concerne le lieu de vie de plus de la moitié de l’humanité, mais aussi des industries essentielles comme toutes celles qui assurent le transport et le traitement de l’eau, de l’électricité, le chauffage, nos déchets, la sécurité des biens et des personnes, et enfin nos déplacements. La simple évocation du mot « smart » nous met dans l’embarras, à la fois commun et imprécis. Si alternativement j‘écris en français, « la ville intelligente », comment entend-on le mot intelligence ? Dans un sens, anglo-saxon issu des métiers de la surveillance, intelligence service ou bien, plus riche et fleurissant ?



C’est peu dire que la ville est depuis quelques mois très suspecte. Elle est devenue aux yeux des observateurs de l’urbanisation, le principal foyer d’infection du genre humain. Comment alors ne pas percevoir un décalage entre ce que nous ressentons comme étant toxique et dans le même temps continuer un inventaire des initiatives autour de choix technologiques, forcément vertueux, qui n’ont d’autre but que de confirmer et d’affirmer plus encore le fait urbain et technologique à l’échelle planétaire ?



La ville n’est pas un corps ordonné. C’est tout l’inverse, dans leur majorité, ce sont des ensembles sociaux, physiques, topographiques, économiques et culturels qui se sont constitués avec le fruit d’une histoire, souvent très ancienne. Dès lors il semble vain de vouloir « penser » et prolonger ces systèmes complexes avec de nouveaux attributs intelligents. En d’autres termes les villes ne nous ont pas attendus, ni pour être, et moins encore pour adapter les nouvelles technologies, qui n’ont cessé d’exister et de se renouveler en suivant le fil des progrès techniques, mais qui l’ignorai ?



Il existe un mouvement critique des effets de la « métropolisation » du monde qui se fait entendre, particulièrement durant cette période. C’est le cas de l’urbaniste Guillaume Faburel qui pour le compte de la Fondation de l’Écologie Politique, avec d’autres de ses collègues, remet en cause la croissance urbaine. Il est difficile de ne pas entendre leur argument et de prolonger avec eux une réflexion sur le sens que l’on veut bien donner à ce courant.



Au milieu de ces préoccupations, il revient à la smart city de faire la démonstration de son utilité ou de sa nécessité. Inventé de toutes pièces au début des années 1990 par les géants américains des technologies de l’information, IBM, et CISCO en tête, ce courant a très vite su toucher les acteurs de la ville qui ont souhaité s’emparer sans attendre de ce potentiel technologique.