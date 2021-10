La Villa Médicis d’Angers, un lieu incontournable pour les entreprises de la Tech Angevine

« Construire une démarche mutualisée de marketing de bassin d’emploi et de marque employeur collective ».

DoctorFox, une communauté d’acteurs intéressés par les questions liées à la e-Santé et au bien-être, pilotée par Franck MILONE, CEO de DelleD-LaFleur.

CyberFox, une communauté centrée sur la Cybersécurité, confiée à Christophe ROUVRAIS, directeur de l’ESAIP, une école d’ingénieurs installée sur le territoire

RoboFox, une communauté qui s’est fixée pour objectif de faire d’Angers un territoire reconnu pour son expertise en matière d’industrie 4.0 et du harware. C’est Bruno BAILLY, président de MEREM, une société d’expertise en industrie digitale qui pilotera cette communauté.

Siège de l’évêque d’Angers depuis plus d’un siècle, abandonné par son occupant qui souhaitait se rapprocher de la cathédrale, cette somptueuse villa qui possède un magnifique jardin à la française avec vue sur la Maine voisine et le château du Roi René, est depuis un peu plus d’une année le siège de la coopérative Angers French Tech. Bien sûr cette grosse demeure angevine n’est pas aussi somptueuse que la Villa Médicis Romaine qui abrite l’Académie de France à Rome. Mais pour une ville de la taille d’Angers cet imposant bâtiment, réhabilité pour accueillir les jeunes pousses avec tout ce qui leur permet de démarrer dans de bonnes conditions leur activité, ça fait son petit effet. Surtout que pour cette inauguration, l’artiste peintre d’origine angevine, David Roland, à l’instar des sculptures de la Villa Romaine, y avait installé ces œuvres fixées sur verre, sur les murs et les pelouses du jardin.L’objectif de cette inauguration, organisée dix mois après l’installation, crise sanitaire oblige, était l’occasion, pour Michel Perrinet, Président de la société Octave et depuis sa création de la Coopérative Angers French Tech, «». Même si le temps n’était pas vraiment de la partie, côté jardin, c’était aussi l’occasion de présenter la feuille de route pour les années à venir, maintenant que la crise sanitaire qui tend à se dissiper apporte plus de visibilité sur le plan économique.La Coopérative Angers French Tech avait coordonné cette petite fête avec la venue de l’AFNUM (Alliance Française des Industries du Numérique) dont le conseil d’administration est composé des représentants des plus grandes entreprises internationales de la technologie (Apple, Samsung, Amazon, Intel, IBM, Microsoft, …). Un moyen pour la ville et l’agglomération, qui travaillent sur le développement de « territoire intelligent », d'être en phase avec la filière comme n’a pas manqué de le souligner le Maire-Président, Christophe Béchu.», rappelle Michel Perrinet et son équipe de gouvernance, dans le document remis aux participants. «».Si la Coopérative cherche toujours des entreprises, des mécènes et sponsors d’événements susceptibles de la soutenir, avec 100 coopérateurs et Fox Partners (souscripteurs in French…), - l’emblème d’Angers French Tech étant un petit renard rusé -, l’horizon semble s’éclaircir pour l’équipe de gouvernance. D’autant que les startups hébergées, selon les modèles d’un tiers-lieu, contribuent aussi, par leur loyer, au financement de la villa.Cette communauté technologique, désormais bien implantée à Angers, et soutenue par la municipalité en place, ne manque pas d’idées pour faire croitre sont projet et l’ancrer sur son territoire. L’inauguration a permis de présenter les trois communautés thématiques lancées par Angers French Tech :La Coopérative va également s’investir, avec le soutien financier d’ ATOS , une entreprise leader international de la transformation digitale, dans la mise en place d’une véritable marque de territoire. «», appuie le chef de file de la coopérative. «».Il est vrai qu’Angers, ville méconnue il y a quelques années, apparait aujourd’hui comme un territoire attractif sur le plan de l’environnement, de la culture, de la scolarité, des loisirs et son positionnement géographique par rapport à Paris. Une ville à taille humaine où le « French art de vivre » n’est pas un vain mot. «», poursuivent les dirigeants d’Angers French Tech .A long terme, cette initiative, permettra de créer un «» pour progresser dans les enjeux propres aux métiers de la Tech afin de pouvoir retenir les talents formés sur le territoire. Vaste programme …