La centralité : l’atout clé pour redonner de l’attractivité aux communes

« Les communes ne doivent pas rester isolées pour concrétiser leur projet de centralité. »

Au cœur de Saint-Chamond, la requalification de l’immense friche de 45 hectares qui a accueilli les fleurons de l’industrie mécanique dès le 19e siècle arrive à son terme. Le site de Novacieries, dont l’inauguration aura lieu début décembre, est sans conteste l’un des plus ambitieux projets de requalification urbaine de France. Ce quartier mixte, ouvert sur la ville, accueillera des logements, des activités économiques, des bureaux, des commerces et des loisirs ainsi qu’un parc urbain. Un quartier mixte durable, ouvert sur la ville, créateur de lien entre les quartiers. Ce chantier emblématique illustre la volonté de la Ville et de Saint-Etienne Métropole de se mobiliser pour ramener de la vie en cœur de ville.Cet exemple d’actualité est loin d’être un cas isolé :. Les décennies passées ont en effet encouragé l’étalement urbain, contribuant à la dévitalisation des centres-bourgs et des centres-villes : la construction de centres commerciaux en périphérie, le déploiement de résidences pavillonnaires à distance et le développement de zones d’activité sur des axes de communication ont contribué à vider les centres- villes de leur substance. Raréfaction des services publics, fermeture des commerces, logements vacants ou dégradés... pour mettre fin à cette spirale, il nous faut repenser l’aménagement du territoire non plus en silo, mais comme un tout, un écosystème avec des espaces de vie, en mixant logements, activités et commerces à la bonne échelle.Mais soyons lucides :D’une part, les dotations de l’Etat envers les collectivités locales sont à la baisse, d’autre part le montage de tels dossiers, qui peuvent s’avérer très chronophages, requiert des connaissances d’expert. En mars dernier, avec le lancement du plan « Cœur de ville », le gouvernement a manifesté sa volonté d’appuyer les initiatives des villes moyennes pour revitaliser leur centre-ville.. Il est en effet regrettable que ce dispositif soit uniquement réservé aux communes situées hors Métropole... D’autant que, bien souvent, les communes privées de ce programme d’aide ont déjà initié par elles-mêmes des actions intéressantes comme l’emploi de managers de centre-ville, le droit de préemption commercial, la rénovation de locaux, d’espaces publics ou encore la mise en lumière de rues piétonnes.Dans tous les cas, les communes ne doivent pas rester isolées pour concrétiser leur projet de centralité. Les collectivités locales et les Etablissements publics fonciers (EPF) d’Etat, à l’image d’EPORA (Établissement public foncier d’État au cœur de la région Auvergne- Rhône-Alpes) , constituent des partenaires de choix. Si l’élu local porte le projet à développer, il peut ainsi s’appuyer sur l’ingénierie et l’expertise de l’EPF pour le définir, élaborer la stratégie foncière adaptée et la mettre en œuvre, le tout en construisant avec l’ensemble des acteurs, services des collectivités, les services de l’Etat, bailleurs sociaux, aménageurs, promoteurs, architectes des bâtiments de France ou encore les agences.Des dispositifs tels que l’AMI* Centre-Bourg ou l’AMI Bailleurs sont par exemple particulièrement indiqués pour mettre en œuvre des politiques d’urbanisme visant à ramener de l’habitat et de la vie au centre des villes.Nous devons nous placer à la bonne échelle et coconstruire ensemble. L’enjeu ? Aller dans le même sens, pour rendre nos villes à nouveau attractives, en donnant aux élus locaux les leviers opérationnels de leur dévouement au service de leur territoire.