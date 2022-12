La communauté d’agglo Pau Béarn Pyrénées lance un carnet zéro déchets

« Faire des économies tout en limitant le gaspillage »

Territoire engagé pour l’Économie Circulaire et Territoire engagé pour la transition écologique : climat – air – énergie, avec plusieurs labels délivrés par l’ADEME, la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, a adopté en février dernier un « Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) ». Ce programme qui s’adresse aux particuliers comme aux entreprises, agit sur les ordures ménagères résiduelles et professionnelles, aux déchets issus des collectes sélectives (emballages, papiers) et des déchets collectés en déchetteries, avec un objectif de réduire de 12% le volume des déchets.Déclinés en 17 fiches actions dont le carnet zéro déchet et le prêt de couches culottes lavables, ce programme se décline en 5 axes prioritaire et un transversal : valorisation des ressources vertes ; lutte contre le gaspillage alimentaire ; allongement de la durée de vie des produits ; hygiène, santé, bien être zéro déchet ; changement de comportements en lien avec l’écoresponsabilité et l’économie circulaire.Ce programme s’inscrit dans le prolongement des actions engagées depuis de nombreuses années par la collectivité béarnaise, avec le prêt de broyeurs électriques, le développement du compostage individuel et collectif, l’organisation de 3 défis familles zéro déchet, et la participation aux semaines européennes autour du développement durable et de la réduction des déchets…», annonce la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées. «».Ce carnet comprend 11 chapitres, des déchets de cuisine et du jardin en passant par équipements, vêtements, les produits d’hygiène, les emballages, les produits électroniques, les livres…», précise la collectivité.Les activités et services des 60 partenaires sont proposés dans un petit répertoire. Certains d’entre eux proposent des promotions sur des services permettant de réduire la production déchets, avec des coupons de réduction ou des aides mémoires sur les services gratuits qu’ils proposent.10 000 carnets vont être mis à disposition gratuitement dans les mairies et les points relais, consultables sur le site web www.pau.fr et l’application « MaVilleFacile En parallèle, la communauté d’agglo lance un nouveau service expérimental gratuit de prêt de couches lavables pour bébé», précise la collectivité. « Bien que plus onéreuses au départ et faisant encore l’objet de quelques a priori, ce type de couche permet ensuite de faire des économies et de réduire ses déchets.Cette expérimentation a obtenu le soutien financier de la Région Nouvelle Aquitaine, lequel a permis d’acheter 14 kits de couches lavables, fabriquées dans les Pyrénées-Atlantiques, des kits « naissance » et des kits bébés de 7,5 à 18kg.Ces kits seront prêtés gratuitement pour trois mois. Des ateliers vont être proposés par Ecloz, entreprise à but d’emploi, afin d’apprendre aux familles à bien les utiliser. Les familles intéressées peuvent s’inscrire via un formulaire accessible depuis le site web www.pau.fr et l’application MaVilleFacile ou par téléphone auprès du service prévention des déchets au 05 59 14 64 30.La communauté d’agglo, rappelle que, de la naissance à l’acquisition de la propreté par l’enfant : les couches lavables permettent d’éviter les déchets occasionnés par l’utilisation de 4000 à 5000 couches culottes jetables. L’utilisation de ces couches lavables permettent également de réduire le coût d’utilisation des couches jetables, de 1000 € à 600 €.