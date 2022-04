La commune bretonne de Créhen s’engage dans l’aménagement écoresponsable

Simples et peu chers à fabriquer, les produits en Polyéthylène, PE comme on les appelle communément, ou plutôt PET (Polyéthylène Téréphtalate) transparent, pour les bouteilles d’eau et PEHD (Polyéthylène Haute Densité) opaque, pour les bidons de lessive, bouteilles de lait, représentent, avec 100 millions de tonnes, environ un tiers de l'ensemble des plastiques produits chaque année et la moitié des emballages.



Désormais triés par les consommateurs eux-mêmes ces emballages sont ensuite expédiés dans des centres de valorisation qui les réduiront en paillettes de PET et PEHD, utilisées pour la fabrication d’objets industriels tels que des flacons, mobiliers de jardin et bacs à fleurs, sièges auto et canalisations. C’est le principe de l’économie circulaire dans lequel s’est engagé la petite commune de Créhen (1700 habitants) dans les Côtes-d’Armor, en Bretagne nord.



« Nous sommes en recherche permanente de solutions respectueuses de l’environnement pour aménager le territoire de manière durable et responsable », explique Jean-Luc BOURSEUL, responsable des services techniques de la mairie de Créhen, en présentant les travaux de pose de canalisations d’eau pluviale en PEHD issu du tri sélectif français.



La commune bretonne qui s’engage désormais dans des chantiers plus respectueux de l’environnement, conduit depuis plusieurs années des travaux d’aménagement structurant qui témoignent d’une dynamique de développement durable intégrée dans l’ensemble de ses politiques publiques, en cohérence avec les enjeux du territoire.



Comme c’est le cas dans beaucoup de collectivités qui prennent conscience des enjeux climatiques, le champ environnemental s’inscrit de plus en plus dans une approche territoriale de développement, laquelle va bien au-delà d’une simple approche réglementaire. Et les élus locaux ne peuvent que s’en féliciter. Comme c’est le cas à Créhen.