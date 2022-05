La fibre arrive à l’île de Groix grâce à Enedis et Orange

Permettre à tous les citoyens français de bénéficier d’un réseau de communication très haut débit, c’est la volonté du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance au travers du Plan France Très Haut Débit . Lancé en 2020, ce plan prévoit de généraliser l’installation de la fibre optique sur l’ensemble du territoire français à l’horizon 2025. Pas un territoire ne doit échapper à ce déploiement de grande envergure, pas même les îles proches de l’hexagone.C’est notamment le cas de l’île morbihannaise de Groix, qui, si elle n’est pas coupée du monde grâce à un câble sous-marin permettant de distribuer l’électricité et le téléphone aux 2300 habitants qui résident sur l’île. Mais ce câble date un peu des travaux de modernisation devaient donc être entrepris, afin que les résidents puissent profiter des dernières technologies, notamment la fibre optique et les compteurs connectés.Les travaux de renouvellement de l’ancien câble sous-marin qui alimentait l’île de Groix en électricité depuis près de quarante ans, ont démarré à la mi-février, sous la direction du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité Enedis en partenariat avec l’opérateur de télécommunication Orange. C’est filiale d’Orange spécialisée dans le déploiement de câbles sous-marin, Orange Marine, qui a assuré le chantier de préparation de fonds marins et la pose du câble en mer. Enedis et Orange assurent les opérations de branchement technique sur les stations d’atterrissement des deux côtés de ce câble de 7,5 km de long.La dernière phase des travaux est en cours d’achèvement, puisque l’atterrissement du câble est prévu le 5 mai à Groix et le 7 mai à Ploemeur. La mise en service est prévue d’ici fin mai, date à laquelle les habitants de l’Ile de Groix continueront de bénéficier d’une électricité de qualité et basculeront sur la technologie FTTH (Fiber To The Home) pour accéder à la fibre.Pour les deux opérateurs, il s’agit avant tout de «». Pour cette opération chiffrée 4,5 millions d’Euros, Enedis et Orange, mutualisent leurs moyens techniques et financiers, par le biais d’une convention signée entre les deux intervenants. 87,5% du coût des travaux sont financés par Enedis et 12,5 % par Orange.