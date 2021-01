La fibre pour amener une bouffée d'air frais aux zones urbaines

La Détection Acoustique Distribuée (DAS) de Fotech, une société de BP Launchpad est une technologie innovante qui apporte la réponse à la surveillance continue. La DAS est une technologie de détection photonique qui tire parti du réseau de câbles à fibres optiques existant d'une ville, lui permettant ainsi de devenir des centaines de milliers de capteurs de vibrations qui peuvent, entre autres, détecter et suivre les mouvements des véhicules. La DAS peut fournir les informations en temps réel dont les villes ont besoin pour devenir véritablement intelligentes.



La DAS fonctionne en envoyant chaque seconde des milliers d'impulsions de lumière le long des câbles à fibres optiques et en surveillant le modèle de la lumière réfléchie. Le câble à fibre optique capte toute énergie acoustique ou vibratoire qui modifie le modèle de lumière réfléchie. En utilisant des algorithmes et des traitements de données avancés, la DAS analyse ces changements pour identifier et catégoriser la perturbation, comme un embouteillage, un accident de la route ou une file de voitures sur une bretelle d'accès. Chaque type de perturbation a sa propre signature ; la technologie permet de savoir en temps réel ce qui se passe et où. La technologie DAS suit les mouvements des véhicules et peut déterminer leur taille et donc le lieu où ils seront plus pollueurs par exemple, mais elle n'est pas en mesure de déterminer l'identité d'un véhicule, uniquement le type de véhicule dont il s'agit ; les données sont totalement anonymisées.



« La DAS est essentielle lorsqu'il s'agit de gérer le flux de circulation et d'éviter les embouteillages », souligne Stuart Large. En détectant les schémas de déplacement des véhicules qui approchent d'un carrefour ou en identifiant les points de départ et d'arrivée d'un embouteillage existant, la DAS peut être utilisée par les autorités locales pour modifier l'ordre des feux en temps réel afin de maintenir la circulation fluide, contribuer à réduire les embouteillages, et surtout diminuer la consommation de carburant afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), pour améliorer la qualité de l'air.