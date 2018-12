La métropole d’Angers ambitionne de devenir le territoire le plus intelligent de France

« PAVIC se positionne comme l’élément clé de la réussite entre les territoires et les citoyens ».

Depuis les années 1960 la ville d’Angers (Maine-et-Loire) accueille des entreprises de la filière électronique d’envergure internationale. Certaines (Bull, Thomson, …) y avaient même installé de grosses unités de production, aujourd’hui fermées ou très réduite. Depuis, d’autres entreprises leader sur le marché de l’électronique ainsi que des startups ont pris le relais.Sans jamais s’écarter de cette veine technologique, la métropole angevine qui a été labellisée « écosystème French Tech » en 2015, sous l’impulsion de Christophe Béchu, élu maire et président de la communauté urbaine d’Angers en 2014, s’est intéressée à l’Internet des Objets (IoT) en ouvrant notamment la Cité de l’Objet Connecté. L’an dernier elle a même vu défiler le gratin de l’électronique mondiale lors du Word Electronics Forum qui se tenait dans la cité angevine et pour la première fois hors d’une grande capitale.Christophe Béchu, qui a de la suite dans les idées, notamment pour ce qui concerne la promotion du territoire qu’il gère, a décidé de faire d’Angers la référence française en matière de ville intelligente et connectée, espérant même coiffer sur le poteau Dijon (Côte-d'Or), la ville de François Rebsamen, qui poursuit le même objectif depuis 2017 et qui fait toujours figure de précurseur en la matière.» a déclaré le maire-président à quelques 200 professionnels venus assister dernièrement à la présentation du projet. Il s’agissait pour ces derniers d’en comprendre les objectifs, les enjeux et l'ambition, en vue de répondre au marché public global de performance relatif à la conception et la réalisation d'un projet de territoire intelligent officiellement lancé par la collectivité.Pour Christophe Béchu il s’agit de mettre en place. En d’autres termes il s’agit d’utiliser les données collectées par l’intermédiaire d’applications pour améliorer les services, voire en créer de nouveaux, tout en faisant des économies.A Angers, l’idée n’est pas nouvelle, puisque que la ville s’était déjà positionnée comme laboratoire de la Smart City en 2015 avec la création de PAVIC (Plateforme d’Aménagement de la Ville Intelligente et Connectée) une structure qui associe la collectivité et ses composantes, les grandes écoles implantées sur le territoire et des entreprises technologiques. L’objectif était alors d’initier et d’accompagner des projets d’aménagement privilégiant les services aux usagers. Devenue « Programme Accélérateur de la Ville Intelligente et Citoyenne », l’association PAVIC s’est même rapprochée d’autres structures nationales, à l’exemple de « La Ville Intelligente et Citoyenne (LVIC) », une association qui partage des valeurs équivalentes en matière de prise en compte des citoyens dans l'aménagement de la ville du futur. L’association angevine, reste, comme l’a souligné le Maire-Président lors de sa présentation, l’un des acteurs majeurs de l’expérimentation Angevine. C’est même la pierre angulaire du virage que prend la collectivité en matière de territoire intelligent.Pleinement associés à cette démarche, plusieurs membres de PAVIC (Vinci Cegelec, Engie, Lacroix City, Veolia, ODO Smart System, Suez, Bouygues Énergie service, … ainsi que l’ESEO et l’ESAIP) étaient présents lors de la présentation du projet de territoire intelligent pour s’inscrire dans la continuité des expérimentations précédentes. Tous se sont montrés intéressés pour passer à la phase réalisation, forts de leur connaissance du territoire angevin et de ses spécificités.PAVIC va donc accompagner ses adhérents en matière de développement des usages et va s’investir dans l’appropriation citoyenne du projet tout en assurant la pédagogie des différentes composantes de la collectivité qui, à ce jour, fonctionnement plutôt en « silo » du fait même de leur forme juridique et financière. «», confirme Reynald Werquin, le fondateur de l’association. «».», a confié Constance Nebbula, l'élue municipale déléguée à l'économie numérique et l'innovation de la ville d'Angers, vice-présidente de PAVIC, au magazine Alliancy . «».Pour l’élue angevine, très impliquée, «». C’est sans ambiguïté qu’elle affirme que le projet de territoire intelligent est profondément politique : «».Selon ce qu’a présenté le Maire-Président, il s’agit d’un marché de 120 millions d’euros sur les 12 prochaines années. La première tranche sera consacrée aux sujets d’infrastructures et la seconde à la mise en place des nouveaux usages que ces infrastructures permettront. Le « territoire intelligent » se déclinera dans tous les domaines et services publics, sans restriction aucune, si ce n’est ce qu’imposent la règlementation et les souhaits des usagers.