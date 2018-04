La plateforme de démocratie participative CitizenLab débarque en France

Créée par Aline Muylaert et Wietse Van Ransbeeck, en 2015 deux bruxellois qui n'avaient que 22 ans, la plateforme de démocratie participative CitizenLab, dont nous avions déjà parlé dans nos colonnes est très bien implantée en Belgique et aux Pays-Bas. Des collaborations sont actives en Europe du Nord et notamment au Danemark, en Norvège, des pays où la démocratie participative n'est pas un vain mot, mais aussi au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et plus récemment à Vancouver, au Canada. Dans le monde, plus de 72 plateformes Citizen Lab ont été installées dont deux en France , à Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine, et L’Isle-d’Abeau, en Isère.



« Ces deux collectivités utilisent notre plateforme pour lancer des consultations qui impliquent plus les citoyens », notent les dirigeants de CitizenLab. « Elles s'appuient sur la portée du digital pour optimiser la collecte et l’analyse des propositions citoyennes en ligne afin de mener une politique plus en phase avec les attentes de la population ».



Depuis 2016 l'ambition du numérique est nettement marquée en France et le citoyen qui le souhaite y trouve sa place. Fleur Pellerin, puis Axelle Lemaire, ont amorcé le pas avec la loi pour une République numérique. La démarche est désormais poursuivie et même amplifiée par leur successeur, Mounir Majoubi, secrétaire d’État chargé du numérique, depuis mai 2017. Pas étonnant que les jeunes créateurs de la plateforme Civic Tech venue du nord, s'intéressent au territoire français, d'autant que de plus en plus de collectivités tentent de remettre le citoyen au cœur de la prise de décision publique.





« A ce jour, plus de 10 000 propositions citoyennes ont été récoltées via les plateformes et 150 000 citoyens ont pris part aux discussions »



« Les initiatives de budgets participatifs et de consultations citoyennes qui se multiplient aux quatre coins de l'hexagone en témoignent », constatent les dirigeants de CitizenLab. « De la mairie de village aux plus grandes institutions, c’est l’heure de la prise de conscience des enjeux du numérique, comme en témoigne la consultation publique lancée par l'Assemblée nationale fin 2017 par la députée Paula Forteza,​députée des Français à l’étranger en Amérique latine et aux Caraïbes ».



Et de poursuivre : « en 2018, la France passe à la vitesse supérieure et peut désormais s'appuyer sur CitizenLab pour soutenir ses initiatives de démocratie participative ». Un marché s'ouvre donc à la plateforme de participation citoyenne venue du nord.



Depuis 2015, 72 collectivités ont fait confiance à la startup bruxelloise, du gouvernement national Sud-Africain à la petite commune flamande en Belgique. « Et ça paie : à ce jour, plus de 10 000 propositions citoyennes ont été récoltées via les plateformes et 150 000 citoyens ont pris part aux discussions », ajoutent les initiateurs de cette plateforme bien en phase avec la tendance qui veut que dans la ville intelligente, le citoyen ne soit plus passif, mais impliqué dans l'évolution de sa cité.