La police bientôt invisible sur l’application routière communautaire Waze

Waze qui fonctionne en temps réel est donc principalement visé par cette disposition, laquelle ne concernerait, selon la Sécurité Routière, « que les contrôles d’alcoolémie et de stupéfiants, mais aussi ceux qui concernent la lutte antiterroriste ou d’alerte enlèvement ». Les automobilistes pourront continuer à activer le « bouton Police », mais l’information n’apparaitra plus et les autres conducteurs ne seront donc plus avertis.



Mais toujours selon la Sécurité Routière, les contrôles de vitesse resteront affichés. « Ces signalements incitent les automobilistes à ralentir et apportent donc un bénéfice sur le plan de la sécurité », confirme la Sécurité Routière. Mais puisque les forces de l’ordre auront la possibilité de rendre leur présence invisible sur ces applications, elles pourraient être tentées de faire de même pour les contrôles de vitesse. Une action qui apporterait alors de l’eau au moulin des associations d’automobilistes, lesquelles sont convaincus que les contrôles de vitesse sont le plus souvent effectués pour enrichir les caisses de l’État et pas vraiment pour la sécurité.



Rappelons que Waze comme son concurrent Coyote, ne signale pas seulement la présence policière sur le bord de la route, mais aussi les problèmes de circulation, les accidents, les dangers, les pompes à essence, les erreurs de carte ou de lieu ainsi que les appels de secours.



L’application Waze peut également s’associer a des causes humanitaires qui font appel aux dons sur le bord de la route. C’est le cas cette année, où Waze s’associe aux journées nationales de la Croix Rouge qui ont lieu jusqu’au 17 juin. L’application détecte les arrêts de plus de trois secondes, lesquels correspondent le plus souvent aux arrêts à un feu tricolore, lieu privilégié pour les quêteurs de l’association caritative. Dans ce cas une bannière de la Croix Rouge, invitant les automobilistes à participer, s’affiche sur l’écran, qu’il y ait ou pas des bénévoles de l’association sur le lieu repéré.