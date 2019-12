La rédaction de Ville Intelligente Mag vous souhaite de bonnes fêtes

Une fois n’est pas coutume, nous faisonspour profiter, en famille, entre amis, de ces bons moments de convivialité et d’amitié que nous offre cette période. Nous ne serons pas complètement déconnectés (ce n’est pas possible…), mais presque. Nous pensons que vous ferez de même. Toutefois, selon les besoins de l’information, et nos disponibilités, entre deux réveillons et quelques verres de vin chaud, nous publierons tout de même quelques informations. N, pour nous préparer à suivre le CES de Las Vegas, avec Reynald, notre directeur de publication, dépêché sur place.En attendant passez de bons moments vous aussi, c’est parfois nécessaire pour repartir du bon pied, avec de nouvelles idées pour une ville encore plus ingénieuse, plus créative, plus écologique, plus citoyenne. Bref, pour une vraie Smart City où chacun peut partager des valeurs humaines, environnementales et sociales, le ciment de la ville de demain. Alors, entre les huitres et la bûche de Noël, prenez le temps de la réflexion, celle qui permettra d’alimenter, en 2020, les colonnes de votre web magazine.Et puisque c’est Noël, n’oubliez pas que nous avons lancé une souscription via Opkal / j’aime l’info , site de soutien à la presse indépendante. Le 25 décembre il est encore temps et en plus c’est encore défiscalisable.Joyeux Noël et bonne année