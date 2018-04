La révolution du numérique est en marche sur nos territoires

L’AMIF ( Association des Maires d’Ile-de-France ) qui regroupe élus locaux de Paris et sa région ainsi que des entreprises publiques et privées, est. C’est un véritable laboratoire d'idées, un réservoir de bonnes pratiques, un lieu d'échanges, de partage d'expérience et d'expertise.Le dynamisme de cette association est insufflé par son Président, Stéphane Beaudet Maire de Courcouronnes (91) et Vice-président de la région Ile-de-France en charge des transports. C’estAu cœur de des villes du Grand Paris, la révolution numérique n’est plus un vain mot et de plus en plus de territoires d’innovation urbaine revendiquent la notion de « territoire intelligent » dès lors que la dynamique de leur développement s’appuie sur une digitalisation accrue des modes de fonctionnement. En toute logique cpermettant, après analyse, d’en optimiser le fonctionnement.Grace aux plateformes collaboratives qui utiliseront les données fournies par tout ce qui pourra capter de l’information, les principaux acteurs du territoire : citoyens, collectivités, entreprises, sont désormais alertés en temps réel sur les problèmes qu’ils peuvent rencontrer au quotidien.C’est notamment le cas avec les problèmes de circulation, récurrents au sein de la mégalopole parisienne, avec la prise en compte en temps réel des problèmes de surcharge ou de de pollution de l’air, les accidents et incidents, les attentats, mais aussi les parcours touristiques, les problèmes d’énergie, de distribution des ressources…En assurant une bonne gestion des informations, ces systèmes devront faciliter la prise de décision aux administrateurs des territoires et permettront ainsi, d’une part, d’améliorer les services existants et d’autre part, de rendre de nouveaux services à la collectivité : la télégestion de l’éclairage public avec son apport intelligent, vidéosurveillance, gestion des péages urbains, stationnement intelligent, alertes civiles, ou encore une meilleure gestion de notre économie. Basée sur la mutualisation de ressources, l’économie collaborative permettra d’optimiser les besoins.Ces services permettront également de réduire notre consommation d’énergie que ce soit dans les déplacements ou dans notre habitat, mais aussi dans la gestion des ressources et des déchets. Dans un contexte financier très contraint, tant du côté des collectivités, que des entreprises et des ménages, chacun pourra y trouver son compte assez facilement.. Prendre en compte la notion d’usage afin de déterminer la technologie la plus efficiente. Et celle-ci peut-être différente d’un territoire à l’autre.Il apparaitra donc important de faire en sorte que la dématérialisation des décisions administratives qui s’imposera désormais dans ces communes du futur permette d’accélérer dans le même temps, sa prise de décision.