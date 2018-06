La solution M-Ticketing va-t-elle signer la fin du ticket papier ?

Les avantages présentés par ces solutions sont nombreux, tant pour le transporteur que pour l’usager : diminution des coûts de production et de distribution liés aux tickets papier, simplicité et facilité d’utilisation, mais aussi fin des files d’attente au guichet, du manque de fluidité lors de la montée dans le bus ... Ces systèmes accessibles 24/7 garantissent aussi aux plus étourdis la disponibilité d’un titre qui ne peut plus être perdu. Enfin, le concept promet une lutte efficace contre les fraudeurs, les titres ne pouvant pas être scannés plusieurs fois. Seul inconvénient de la technologie code-barres : si le smartphone est éteint, le ticket n’est évidemment plus accessible.De nouvelles fonctionnalités pour encore plus de bénéfices et efficacité La start-up anglaise Masabi , fondée en 2001, propose elle aussi son système de M-Ticketing baptisé “JustRide”, et notamment utilisé à New York, Boston, Athènes ou encore Londres. Courant 2016, Keolis, opérateur franco-québécois et acteur majeur du transport de voyageurs est devenu actionnaire minoritaire de Masabi (via sa filiale Kisio Digital). Au travers de cette association, Keolis a déployé en juin 2017 une application avec une solution “Plan Book Ticket” pour le réseau de bus et de tramway d’Orléans. Le principe est simple mais novateur : associer le M-Ticketing à des fonctionnalités de calcul et d’optimisation d’itinéraire (“Plan”). Ces fonctionnalités d’intermodalité et/ou multimodalité sont d’ailleurs plébiscitées par le concept de Mobility As A Service, fonctionnalités que les acteurs MyBus et Pweep n’ont pas hésité à intégrer dans leur application.Les avantages du M-Ticketing ne sont donc pas sans séduire les grands opérateurs historiques, qui optent pour des collaborations avec des start-up spécialisées, ou qui choisissent de développer leur propre solution (comme ce fut le cas pour les offres de trains TGV et Thalys).L’enjeu principal des années à venir sera sans doute technologique : Wizway Solutions en est persuadé et a su séduire l’AOT Île-de-France Mobilités (ex. STIF) pour le projet de dématérialisation du Pass Navigo. La plateforme billettique (codétenue par les groupes RATP, SNCF, Orange et Gemalto) souhaite proposer une solution basée sur la technologie sans contact NFC. Si cette technologie n’est pas encore disponible sur tous les types de smartphone, elle offre un avantage indéniable puisqu'elle fonctionne même lorsque le téléphone est éteint.Consultante mc2i Groupe