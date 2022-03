La ville de demain doit prendre en compte le changement climatique

Le 2ème rapport du GIEC, établi à partir de 34 000 études scientifiques et rédigé par 270 spécialistes de 67 pays, est encore plus inquiétant que le précédent rapport, paru en 2014. Les conséquences du changement climatique sont désormais concrètes : 3,3 à 3,6 milliards de personnes, sur les 7,753 milliards que compte la terre, seront particulièrement exposées au changement climatique dans les années à venir et notamment celles qui n’ont pas accès aux services de santé, celles qui vivent dans une extrême pauvreté ou/et en insécurité alimentaires, les déplacées, celles qui ont faible taux d’alphabétisation, ou confrontés à l’absence d’infrastructures essentielles.», note le rapportLes engagements pris par les différents pays du monde en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre laissent prévoir un réchauffement climatique compris entre 2,3 et 2,7 °C. Mais au-delà de 1,5 °C, le réchauffement climatique pourra avoir des impacts irréversibles, même si la tendance peut par la suite être inversée. De nombreuses populations et écosystèmes seront confrontés à des risques accrus, qui peuvent être si graves qu’ils ne permettront plus de s’adapter.», préviennent les scientifiques, précisant que «».Si les mesures d’adaptation sont une des clés pour réduire les conséquences du changement climatique, «, » alerte le GIEC, qui insiste sur l’importance de les coupler avec des réductions ambitieuses des émissions de gaz à effet de serre. «», expliquent les scientifiques.Selon les scientifiques de nombreuses mesures pourraient permettre d’atténuer l’impact du changement climatique, par exemple la réorganisation des villes et des infrastructures pour permettre le stockage de l’eau. Renforcer la sécurité alimentaire, investir dans la santé, le bien-être et l’innovation, s’assurer de la productivité à long terme de la pêche et de l’agriculture éviterait des dépenses beaucoup plus importantes à l’avenir.Le rapport du GIEC insiste sur l’importance et l’urgence à œuvrer en faveur d’un monde résilient aux changements climatiques. Les scientifiques proposent pour cela un cadre de solutions nommé «», ou «» en anglais. Il s’agit d’un ensemble de mesures permettant de combiner les stratégies d’adaptation au changement climatique et les politiques de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, un concept qui doit être mis en application dès maintenant, d’autant que si le réchauffement dépasse 2° C il ne pourra plus être mis en œuvre dans certaines régions du monde.Les humains et les écosystèmes sont menacés par le réchauffement climatique, et surtout par une série de phénomènes comme la surconsommation, le recul de la biodiversité, la croissance démographique, l’urbanisation galopante, les inégalités et la pauvreté. Il s’agit donc d’apporter des réponses globales, prenant en compte ces différents enjeux de façon simultanée.», explique le rapport. En agissant sur l’un de ces enjeux, on démontre que l’on peut apporter une réponse positive aux autresLe développement résilient au climat consiste donc, pour les États, à prendre en compte à la fois les questions d’alimentation, d’eau, de logement, de transport, d’énergie, d’industrie, de santé et de développement urbain, pour s’assurer qu’une action dans l’un de ces domaines n’entraîne pas de conséquences négatives sur un autre.», insistent les auteurs du rapport du GIEC, qui affirment que «».Sources : IPCC Bonpote et Altenativi