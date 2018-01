La ville québécoise de Saguenay parie sur l'intelligence collective

A Saguenay un sondage a démontré que 23 % des gens interrogés pensent que leur ville est déjà intelligente, 86 % croient qu’il est important que leur ville développe une stratégie pour devenir plus intelligente et 42 % donnent comme motivation première le développement d’une économie prospère.Depuis la mi-2017, l'idée fait sont chemin puisque la société de jeux vidéos Ubisoft a ouvert un studio dans la ville en raison de l'expertise dont elle disposait en la matière, notamment à l'université de Chicoutimi, des possibilité de main d’œuvre et de la qualité de vie de la ville.Novembre a vue l'élection d'une maire, Josée Néron, très favorable a la démarche et, cerise sur le gâteau, le gouvernement fédéral du Canada a annoncé un défi des villes intelligentes qui pourrait permettre à Saguenay de remporter un prix de $10 millions de dollars.En décembre, c'est au tour du gouvernement provincial du Québec, sa stratégie numérique et son choix de favoriser les villes et territoires plus intelligent. Un appel a projet sera lancé dans ce sens courant 2018.», confirme Jean Duplain. «».Le regroupement citoyen est actuellement composé d'une quinzaine de membres provenant de divers horizons, «», ajoute Jean Duplain. La municipalité appuie la démarche du groupe et dans deux semaines une rencontre avec les médias est prévue , «».Pour compléter l'ensemble, un site web est cours de développement avec en parallèle une forte présence sur les réseaux sociaux . Des consultations citoyennes sont mises en place et la ville va se doter de son premier « living lab » où seront organisées des activités de co-création entre expert et citoyen. «», conclut Jean Duplain.