LaBonneVisite, l'application de suivi immobilier du Bon Coin

Qui ne connaît pas le Bon Coin, l'incontournable site web et application qui permet aux particuliers mais aussi aux professionnels de vendre tout ou presque, de la voiture au vélo, à l'offre d'emploi, en passant par la maison et tout ce qu'elle contient. Spécialisé dans la vente entre particuliers, mais aussi aux professionnels qui présentent des offres aux particuliers, le Bon Coin, du groupe norvégien Schibsted s'est taillé, depuis sa création en 2006, la part du lion dans ce marché très convoité de l'annonce gratuite pour les particuliers (payant pour les détenteurs d'un compte professionnel).



Sixième site web le plus le plus consulté en France, devant l'américain eBay, le Bon Coin dont le slogan est « Vendez, achetez, près de chez vous », s'intéresse de plus en plus au marché immobilier, un secteur déjà bien occupé par les agences immobilières et autres vendeurs de biens.



Mais rien n'arrête le leader des petites annonces, qui après avoir acheté en octobre 2017 le site d'annonces immobilières « A Vendre A Louer, » à SoLocal Group ( précédemment PagesJaunes Groupe), vient d'annoncer le lancement d'une application dédiée à la recherche et au suivi de biens immobiliers intitulée « LaBonneVisite ». « C'est la première fois que le portail d'annonces sort une application aussi poussée pour l'une des ses catégories », relève le site « Immobilier 20. « Pour l'instant cette offre s'adresse au particuliers et on se sait pas encore comment le portail compte s'adresser aux professionnels ni comment celui-ci va faire évoluer ses offres avec cette nouvelle plateforme de diffusion ». Mais nul doute que le site de petites annonces à la force de frappe.