Langouët, un village breton qui vise l’autonomie énergétique et alimentaire

La commune qui s’est engagée très tôt dans la construction de logements sociaux, compte deux hameaux d’une quinzaine de maisons en bois à énergie passive, équipées de panneaux solaires. «», explique le maire. «». Bien sûr tous les habitants ont la fibre écologique et la démarche impulsée par la municipalité leur sied. Et comme pour le reste, chacun finance et donne de son temps, pour réduire les coûts. Ça passe par les Compagnons Bâtisseurs , une association solidaire qui regroupe des salariés, bénévoles et habitants pour monter des maisons performantes sur le plan énergétique en moins d'une semaine. Grâce à l'introduction dans la chaine d'une entreprise locale qui les préfabrique en respectant les critères écologiques, sans augmentation de l'empreinte carbone.Les habitants ont même relancé « la Cambuse », le café du village et dernier commerce, pour en faire un lieu de convivialité et d’échange sur les projets de Langouët. On peut y acheter son pain, le « painbuse », des viennoiseries et tous les composants du petit déjeuner, à prix coutant. Le lieu est également utilisé pour des concerts et des pièces de théâtre. Mieux que le Conseil municipal, c’est également le lieu où se prennent les grandes décisions, dont celle d’être autonome sur le plan alimentaire et énergétique.L’an dernier élus et habitants ont décidé de se lancer dans la construction de maisons expérimentales dites « triple zéro » (zéro énergie, zéro carbone, zéro déchets). Conçue par un laboratoire de recherche cette maison baptisée « BioClim House », devrait être achevée en mars. Cette nouvelle construction bioclimatique qui en appellera certainement d’autres, sera dotée d’une serre en guise de toiture pour y installer un potager tout en produisant de l’énergie. «», poursuit le maire.Le concept est alléchant et commence à attirer tous les écolos de la planète. Des américains désireux de venir vivre en France ont même fait une demande pour habiter dans ce petit coin de Bretagne, à l’ombre des chênes séculaires. «», prévient le maire qui ne veut pas voir arriver des nouveaux habitants qui pourraient profiter de la situation sans vouloir s'investir collectivement.