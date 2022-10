Le Black Pellet, un biocombustible qui permet d'utiliser les bois déclassés

Avoir un poêle à bois, buches ou pellets, pour chauffer sa maison procure une sensation de confort inégalable, avec à la clé des économies substantielles, surtout quand les sources d’énergie habituelles, gaz et électricité, menacent de monter en flèche. Et même si le prix du stère de bois et de la tonne de pellet ont grimpé, l’opération reste intéressante, à condition de bien maitriser ses sources d’approvisionnement, certains fournisseurs ayant saisi l’occasion de l’engouement pour le bois, pour augmenter les tarifs.Parmi les nombreuses sources d’approvisionnement en biocombustible, un petit nouveau vient de faire son apparition : « le black pellet », dont le nom de code est HPCI-Black-Pellet . Fabriqué dans la Marne, ce nouveau pellet, de couleur noire, utilise les résidus de bois et les bois déclassés, par exemple les bois issus d’incendie, qui ne sont pas utilisés aujourd’hui. A l’instar des fruits calibrés et sans taches, ce sont souvent des bois plus nobles, sans trop de de défaut d’aspect qui sont utilisés pour la fabrication des pellets. Les bois plus abimés sont déchiquetés et restent le plus souvent en forêts pour enrichir le sol.», déclare Alexandre CHARLOT, responsable des approvisionnement bois de la société Européenne de Biomasse au micro de France 3 Champagne Ardennes. Selon ce dernier, l’industrie du bois, que ce soit pour les meubles ou la fabrication de planches et éléments de construction, génère beaucoup de déchets qu’il faut absolument utiliser.C’est justement pour valoriser ces déchets, aujourd’hui abandonnés, que la société Européenne de Biomasse, installée à Pomacle dans la Marne a lancé ce nouveau pellet de couleur noire. L’entreprise travaille sur ce procédé révolutionnaire depuis dix ans, afin d’en faire une solution pour les chaudières et les nombreux poêles installés dans nos maisons.