Le Directeur du numérique, un acteur incontournable de la Smart City

Depuis les années 80, avec l’arrivée des micro-ordinateurs, internet et d’une manière générale les réseaux de communications de plus en plus performant, l’informatique prend de plus en plus d’importance dans les collectivités comme les entreprises. D’autant plus importante que risquée puisque les terminaux installés dans les bureaux sont devenus mobiles et voyagent désormais dans la poche ou l’attaché-case des salariés. Des ordinateurs, tablettes, smartphones, mais aussi capteurs en tous genres qui engrangent une masse de données que les services informatiques doivent gérer et surtout sécuriser.Dans ce contexte, il est essentiel pour les collectivités de confier la responsabilité de leurs services informatiques à un expert extrêmement qualifié. Ce rôle, c’est celui du Directeur des Services Informatiques, le DSI ou CIO (Chief Information Officer) en anglais, responsable de l’unité informatique de la structure.Au sein d’une entreprise, le Directeur du Service Informatique (ou CIO en anglais) est le responsable de l’unité informatique. C’est à lui de proposer de solutions informatiques afin de soutenir les objectifs de la structure qui l’emploie et de résoudre les différents problèmes. Et ces derniers deviennent encore plus complexe quand il faut y ajouter la sécurité informatique, de plus en plus prégnante et la protection des données concernant les utilisateurs des services proposés par la collectivité. Une évolution qui peut faire peur et qui peut pousser le DSI et ces équipes à couper le robinet alors qu’il faudrait plutôt l’ouvrir. D’où la connaissance par ce dernier, des évolutions technologiques et une forte implication dans le développement des usages numériques de la ville et du territoire sur lequel il intervient.», explique Thierry Courcet, directeur du numérique de la ville de Pau (Pyrénées-Atlantiques) ( voir interview video ). Et pour mettre en application cette mutation qui s’opère dans la toute les villes de France, Thierry Courcet explique que lui-même et ses services travaillent sur un quartier prioritaire de la ville de Pau, situé en partie nord-est de la ville, en pleine rénovation urbaine (ANRU). «», poursuit le directeur du numérique.