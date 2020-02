Le Finistère, premier territoire départemental « smart grid »

Service public de distribution de l’électricité, du gaz, de l’éclairage public, des réseaux de chaleur et de froid, ainsi que des communications électroniques auprès de 269 communes sur les 277, que compte le département du Finistère, le Syndicat Départemental d’Énergie et d’équipement du Finistère (SDEF) vient de proposer aux collectivités périurbaines et rurales de l’ensemble du département, en dehors de la métropole de Brest, un projet de territoire connecté. Une première en France, à l’échelle d’un département, portée par un syndicat d’énergie.



Après Dijon, Lyon, Issy-les-Moulineaux… le concept des villes et métropoles connectées commence à s’étendre sur l’ensemble de l’hexagone. Mais aucun projet n’intègre vraiment les territoires ruraux voisins, souvent en reste en matière d’accès aux technologies censées améliorer le quotidien des périurbains.



« Et pourtant les élus et acteurs des territoires ont compris l’immense potentiel que représente l’utilisation croisée des capteurs et des données collectées pour optimiser la gestion des services publics en général et pour accompagner la transition énergétique en particulier », déclarent les représentants du syndicat finistérien dans un communiqué.



Déjà expérimenté sur l’EPCI du Pays d’Iroise et l’ile d’Ouessant, le projet de territoire intelligent qui sera étendu aux communes adhérentes du SDEF par l’intermédiaire de marchés à bon de commande permettra de gérer et optimiser l’éclairage public, suivre les places disponibles sur les parcs de stationnement publics, télérelever les compteurs des bâtiments publics et la consommation d’eau potable, suivre le remplissage des points d’apport volontaires et les circuits de collecte de déchets, mais aussi contrôler la qualité de l’air et améliorer la gestion et le confort des bâtiments.



S’appuyant sur le déploiement d’un réseau bas débit LoRa, le SDEF pourra collecter des données en tous points du territoire, le tout accessible depuis une plateforme transversale d’agrégation des flux et de traitement via des outils facilitant leur visualisation et leur suivi. Un contrat cadre de 4 ans a été signé avec le SDEF pour le déploiement de l’infrastructure réseau dédiée à l’internet des objets.