Le Foodscaping : l'art de cultiver ses légumes en site urbain

L’idée de cultiver des légumes en site urbain n’est pas nouvelle. C’est même la principale activité du mouvement des « Incroyables comestibles » ( Incredible Edible, en anglais), lancé en 2008, par un groupe de citoyens de la ville anglaise de Todmorden. L’idée : «».L’initiative qui fait appel à l’intelligence collective, au partage et à la solidarité, touche d’autres pays, dont la France, certains entretenant des espaces sur lesquels croissent des légumes et autres fruits qui sont mis à disposition de tout un chacun, dès lors qu’il n’a pas l’espace suffisant ou les ressources nécessaires.Mais cette tendance qui pousse à cultiver ses légumes, pour sa propre consommation, dans des zones où l’espace et l’accessibilité de la terre arable sont plutôt rares porte un nom : le «» ou art d’intégrer des plantes comestibles au jardin d’ornement.», explique la naturopathe Québécoise Guylaine Audet Et pas besoin d’avoir une grande surface, il suffit de quelques jardinières accrochées aux garde-corps d’un balcon, d’une petite cour intérieure, et d’y remplacer les plantes décoratives et les fleurs, voire semer aux beau milieu, tomates, salades, betterave et autres fraisiers, pour s’assurer une consommation personnelle, à la belle saison, comme ceux qui ont la chance d’habiter à la campagne. D’autant que les légumes et fruits ne manquent pas d’allure, encore plus quand ils fleurissent avant de procurer des fruits. Chacun pouvant même ajouter sa touche personnelle et s’orienter vers des micro-jardins de plantes aromatiques, pour agrémenter la cuisine, à la culture de légumes plus imposants, selon l’envie et l’espace.», précise la naturopathe. «». Et d’ajouter : «».Et quand on défend le « capital santé » de tout un chacun en les rendant acteurs de leur propre santé avec notamment l’utilisation de moyens naturels, la culture de ses propres fruits et légumes, base de notre alimentation, prend tout son sens. Et pour Guylaine Audet, l’affaire devient même familiale, sans compter que cette dernière utilise même certaines de ses productions dans le cadre de son activité professionnelle.», commente, en vraie spécialiste qu’elle est devenue, Guilaine Audet. «». Puis, «».Le foodscaping, concept né outre-Atlantique, souvent traduit par aménagement paysager comestible ou agriculture de cour, est un type d'aménagement dans lequel tout ou partie d'une pelouse et des plates-bandes, sur une propriété privée (ou parfois une propriété publique) sont utilisée pour cultiver des aliments. Pour les spécialistes de l’aménagement urbain il est considéré comme un système de culture hybride qui se situe entre le jardin potager et l'aménagement paysager dans le sens de cultiver un jardin de manière globale, en le rendant joli, tout en permettant de se nourrir, selon le principe d’un «».explique Rock Giguère , un écrivain Québécois, conférencier, mais aussi jardinier amateur, dans une infolettre publiée sur internet( nés après 1980 – NDLR )Pour ce dernier, il s’agit tout simplementen précisant que l’aspect ornemental est encore important à travers ce mouvement.Mais comme soulignent ceux qui adhère à ce mouvement qui prend de l’ampleur, même en France :Alors, ajoute Rock Giguère :