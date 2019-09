Le Havre, un « smart port city » lauréat du 3e appel à projet Territoires d’Innovation

Ce que l’on peut retenir de ce projet c’est son ambition collective portée par plus de 80 acteurs publics et privés autour d’ HAROPA – Port du Havre, l’Université Le Havre-Normandie, Synerzip LH , la CCI Seine Estuaire et la Région Normandie. Ce collectif vise à transformer profondément le territoire et notamment le bassin de la Seine, de Rouen à Paris, en faisant le premier bassin de production et de consommation national sur la mer et le monde. Un défi qui doit être à la hauteur de ceux qu’imposent les transitions économiques, écologiques et sociales du siècle en cours et à venir.Cette ambition passe par la stimulation de la compétitivité de l’écosystème territorial face aux grands complexes industriels et portuaires européens, tels ceux d’Allemagne et surtout des Pays-Bas situés sur la mer du Nord, avec des échanges toujours plus rapides, plus sûrs et surtout plus écologiques. Et c’est peut-être sur cette dernière composante que le bassin de la Seine et le port du Havre, peuvent et doivent agir.Cette stratégie repose des alliances agiles entre les entreprises et les institutions, les chercheurs et les industriels, ceux qui proposent des services et leurs clients, pour en faire un territoire intelligent dans lequel chacun progresse en même temps. Et surtout une gouvernance territoriale renforcée par des partenariats nombreux et solides, ce qui constitue pour ses initiateurs un facteur cléCette alliance, comme le précise la métropole havraise, a donné naissance à un grand plan d’investissement (241 M€) autour de 21 projets d’équipements et démonstrateurs qui vont permettre d’optimiser les flux de marchandises et de personnes autour de plateformes de données innovantes, avec à la clé un territoire exemplaire en matière d’économie circulaire, décarbonation et qualité environnementale. Et quand on connait les lieux, inutile de se voiler la face il y a du travail, car n’oublions pas que le bassin de la Seine accueille entre-autres des raffineries et autres unités de pétrochimie qui contribuent au désordre environnemental et climatique que nous connaissons aujourd’hui. Un travail colossal que les élus devront prendre à bras le corps pour gagner leur statut de ville, métropole et ports intelligents. Gageons que les résultats soient à la hauteur des ambitions de ce projet retenu par l’État dans le cadre de son troisième appel à projet et pas seulement une goutte d’eau dans un fleuve et une mer, très affectés par la pollution industrielle.Rappelons que le Grand Plan d’Investissement dont va bénéficier le Havre, son port et sa métropole, est doté de 5,7 milliards d’Euros. Il est piloté par le Secrétariat général pour l’investissement et mis en place par l’État pour financer les investissements innovants et prometteurs. Son objectif est de répondre à quatre défis majeurs : la neutralité carbone, l’accès à l’emploi, la compétitivité par l’innovation et le numérique. Ce plan est accompagné par la Banque des Territoires, l’un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts.