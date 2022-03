Le Syndicat des eaux d’Ile-de-France s’engage vers une gestion intelligente de l’eau

Créé en 1923 à l’initiative de maires issus de tous les horizons politiques, le Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF) est un outil collectif au service de l’intérêt général, assurant l’approvisionnement en eau potable de plus de 4 millions de Franciliennes et de Franciliens, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 », déclare l’ancien ministre André SANTINI, Président du SEDIF, Maire d’Issy-les-Moulineaux et Vice-Président de la Métropole du Grand Paris, dans l’édito de présentation du XVIe plan pluriannuel du Syndicat des Eaux d’Île-de-France. « La solidarité instaurée par les 151 villes desservies, lui a permis de structurer un réseau dense et efficace à partir notamment de ses trois usines de traitement des eaux de surface et au travers de près de 8 000 kilomètres de canalisations, et d’innover de façon constante pour améliorer la qualité et la sécurité de l’eau produite ».



« Autorité organisatrice du service public de l’eau sur le territoire d’Île-de-France, (hors Paris intramuros – NDLR), le SEDIF distribue plus de 782 000 m3 d’eau potable par jour », ajoute Sébastien FAYON, Responsable du service gestion du patrimoine – schémas directeurs du SEDIF.



Ressource de base de tous les habitants de la planète terre, l’eau est plus que jamais, eu égard du changement climatique et de la protection de l’environnement, l’objet de toutes les attentions. D’autant plus quand celle-ci est principalement puisée dans la Seine, l’Oise et la Marne, des rivières brodées de zones urbanisées à forte densité, d’activités industrielles et de vastes zones agricoles.



Très attentif aux attentes des usagers, pour lesquels il doit amener une eau de bonne qualité, et engagé dans la relance d’après la crise sanitaire, le SEDIF fait le choix d’un volontarisme exacerbé et d’une vision long terme, avec un plan pluriannuel d’investissement (PPI) sur 10 ans qui se traduit par des stratégies innovantes et une intensification du rythme des opérations, au moyen d’une enveloppe globale de 2,5 milliards d’euros, dont 1,1 milliard portés par le syndicat des eaux, en tant que maître d’ouvrage.



Parmi ces attentes : une eau toujours propre, sans calcaire et sans chlore, débarrassé d’un maximum de micropolluants, de perturbateurs endocriniens et de particules de plastique. « Le SEDIF distribue déjà une eau potable, conforme aux normes en vigueur », déclare Sébastien FAYON. « Les usagers sont attentifs à la qualité de l’eau et de son goût. L’un des projets les plus ambitieux de ce nouveau plan d’investissement c’est d’améliorer cette qualité en installant, dans nos usines de traitement, une étape supplémentaire basée sur une technique membranaire : l’Osmose Inverse Basse Pression (OIBP) ».