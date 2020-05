Le confinement, une situation exceptionnelle qui a creusé le fossé numérique

Creuser les inégalités : c’est sans doute l’un des effets dévastateurs du confinement que nous venons de vivre. Que ce soit dans l'éducation, pour les familles qui n’ont pas pu accéder à l’école à distance par manque d’ordinateur ou de tablette, ou dans la vente de produits de première nécessité par des commerces de proximité et producteurs locaux contraints de baisser le rideau, sans pouvoir vendre en ligne, ces huit semaines auront été des plus difficiles.



Cette période de cessation d’activité économique aura démontré qu’un nombre croissant de consommateurs se montrent attachés au commerce local, pour l’achat de leurs produits de première nécessité. A condition d’avoir une échoppe ouverte à proximité. D’autres, plus nombreux, et surtout bien équipés, se sont orientés, par manque de temps ou tout simplement par simplicité, vers le commerce en ligne.



Face à cette crise, les géants de l'internet et les grandes distributions se sont rapidement adaptés, soucieux de ne pas voir leur clientèle leur échapper. Ils ont alors saisi l’opportunité de l'outil numérique pour proposer des nouveaux services répondant aux attentes des usagers, en orientant même leur communication dans ce sens. Ces derniers ont d’ailleurs enregistré, pendant cette période, des profits records, poussant comme à l’ordinaire vers une surconsommation avec des offres dimensionnées pour l’occasion.



Une fois encore, difficile pour le commerce local de lutter à armes égales avec la grande distribution ou les géants de la vente en ligne, lesquels ont les moyens et les arguments pour tirer avantage d’une crise comme celle que nous vivons. Loin de se laisser abattre, le petit commerce doit aussi tirer les leçons des nouveaux modes de consommation de ces huit semaines de confinement, en se fixant un objectif : « si le consommateur ne vient pas à lui, il doit aller vers lui », en proposant des services équivalents aux grandes enseignes, avec les mêmes outils et des arguments sommes toutes supérieurs eu égard de la traçabilité et de la qualité de leurs produits.



Si dans l’état actuel de la technologie, c’est tout à fait possible, certains diront que c’est un manque de volonté de la part des petits commerçants de proximité. C’est une remarque que l’on entend souvent. Plus que la volonté, c’est vraisemblablement la méconnaissance et le manque de maitrise des nouveaux outils de communication qui freine les petits commerçants. Une difficulté qui fausse la concurrence et ne permet pas à ces derniers d’apporter le même niveau de service que les grandes enseignes.



Des solutions existent et certaines sont même nées pendant le confinement, pour fédérer les petits commerçants et leur permettre de proposer des boutiques en ligne. Mais le nœud du problème reste bien de faire en sorte que chacun qu’il soit producteur, vendeur ou consommateur ait accès aux mêmes outils et au même niveau de connaissance.