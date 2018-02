Le futur de notre système de santé se trouve-t-il dans l'IoT ?

L’arrêté concernant le télé-suivi des patients atteints d'apnée du sommeil initialise un nouveau schéma de remboursement qui bouscule la profession des prestataires de santé à domicile. En effet, le forfait unique de remboursement de la prestation médicale relative à l’utilisation de l’Appareil de Pression Positive Continue (PPC) est remplacé par huit forfaits qui varient selon deux facteurs : l’observance du patient et son télésuivi.



Ainsi, les prestataires de santé à domicile sont amenés à s’organiser pour équiper tous leurs patients de solutions de télésuivi : ils déploient actuellement le premier grand projet de santé connectée à l’échelle nationale. Quelle a été la motivation du gouvernement français pour déployer un chantier d’envergure de suivi connecté des patients à domicile ? Pourquoi l’apnée du sommeil a-t-elle été son terrain d’élection ?



L’apnée du sommeil est caractérisée par une interruption de la respiration pendant le sommeil provoquant une chute du taux d’oxygène dans le sang, un stress de l’organisme et des réveils tout au long de la nuit. Le sommeil n’est plus réparateur et le patient devient somnolent, jusqu’à l’empêcher de conduire en sécurité. Elle affecte donc autant l’espérance de vie que la qualité de vie des patients, lorsqu’ils ne sont pas diagnostiqués ou lorsqu’ils ne suivent pas correctement leur traitement. Cette pathologie respiratoire touche 1,5 millions de français et sa prévalence augmente avec l’âge. Les dépenses publiques associées au traitement de cette pathologie atteignent 800 millions d’euros et progressent d’environ 15% par an. Cette évolution régulière s’explique d’une part par le vieillissement et l’augmentation du surpoids de la population, d’autre part par un diagnostic de plus en plus fréquent.