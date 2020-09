Le nantais LACROIX Group confirme son positionnement dans l'IoT Industriel

En fournissant des objets connectés et communicants depuis des décennies, au service d'une meilleure gestion d'infrastructures critiques tel que les réseaux d'eau ou les réseaux de voirie, LACROIX Group, équipementier technologique dont le siège est installé à Saint-Herblain (métropole de Nantes (44)), a acquis une solide expérience en la matière.



Aujourd'hui, grâce à sa maitrise des toutes dernières technologies, le Groupe participe au développement des « nouveaux » IoT industriels en embarquant de l'intelligence au cœur même des capteurs ce qui lui permet de proposer des solutions encore plus efficaces pour optimiser la gestion des ressources.



Pour concrétiser son programme ambitieux de conquête des marchés industriels, LACROIX Group qui est installé dans une bonne dizaine de pays, en Europe, mais aussi sur les continents africains, asiatiques et américains, souhaite surtout faire valoir les atouts d'une ETI dans un écosystème IoT souvent dominé, en nombre et pas par chiffre d’affaire ou implantation internationale, par les startup de la Tech.



L'équipementier international revendique la force de sa taille pour compter sur ce marché porteur : une taille critique qui permet au Groupe d'être un interlocuteur des grands groupes, une équipe de Recherche et Développement forte de plus de deux cent collaborateurs, et enfin, une capacité de production des capteurs IIOT intégrée et internationale.



« Seul l'IoT peut amener l'industrie vers le futur et le smart world. LACROIX Group l'a compris depuis longtemps : aujourd'hui nous investissons dans la R&D dans cet objectif, afin de rendre le Groupe plus compétitif et ouvert », témoigne Vincent Bedouin, Président directeur général de LACROIX Group.