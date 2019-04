Le nantais Lacroix part à la conquête de l’Amérique du Nord

Basée à Saint-Herblain, (Nantes Métropole), l’entreprise familiale Lacroix Group se décline en trois activités complémentaires : Lacroix Electronics, implanté à St-Pierre-Montlimart (Maine-et-Loire), en Pologne, en Allemagne et en Tunisie pour la sous-traitance d'études et fabrication électronique; Lacroix Sofrel, implantée à Vern-sur-Seiche dans la région de Rennes, en Espagne et en Italie, pour la conception et la commercialisation d'équipements de télégestion pour les réseaux d'eau ; Lacroix City, situé au siège nantais, à Nouméa, en Espagne et Cameroun. De dimension internationale, cette entreprise est également l’un des piliers de l’association PAVIC, installée à Angers et qui agit depuis plusieurs années dans l’accompagnement de projets technologiques et citoyens expérimentaux qui contribuent à aménager et construire des villes qui répondent aux usages et besoins des habitants.Après la métropole, les territoires d’outre-mer, la Chine et l’Océanie, l’Afrique, pas surprenant que l’entreprise internationale aient des envies d’aller s’implanter outre-Atlantique, sur un continent plutôt attractif en matière de technologie. « Le continent nord-américain, c’est-à-dire le Canada, les Etats-Unis et le Mexique, est devenu un axe stratégique du développement de Lacroix Group », explique Vincent Bedouin, le PDG du groupe Lacroix.».Le rapprochement de l’entreprise nantaise avec les USA a démarré en 2017 grâce à son entrée au capital de Firstronic , une société de sous-traitance en électronique, installée dans le Michigan. «», poursuit le PDG de Lacroix Group.