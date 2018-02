Le numérique pour se prémunir des risques d'inondations

Des années 60 aux années 80, l'essentiel des aménagements a porté sur l'endiguement des cours d'eau et la création d'ouvrages de protection, avec les limites que l'on connait aujourd'hui. En effet, si ces ouvrages canalisent les crues et protègent localement, ils ne le font que jusqu'à un certain niveau de crue. Ces endiguements ont aussi pour effet d'accélérer les eaux et de les transférer plus loin, pour, au final, augmenter les risques d'inondations en aval. Dans un autre esprit d'aménagement il est possible de limiter les débits, par exemple en créant des bassins de rétention qui permettent de stocker temporairement une partie des débits et de les restituer de façon régulée vers l'aval. Si cela s'avère assez efficace pour des petits bassins versants, ça l'est moins à l'échelle de grand cours d'eau où les volumes mis en jeu sont considérables. Il serait alors nécessaire d'équiper le territoire de barrages avec des capacités phénoménales, inatteignables en pratique et par ailleurs très impactantes sur le plan environnemental.



Néanmoins, il existe d'autres moyens. Plutôt que de construire des ouvrages ponctuels, une autre solution est de favoriser les débordements dans des zones sans enjeux préjudiciables, par exemple agricoles ou naturelles, afin de ralentir et de stocker les écoulements, et donc de réduire les débits à l'aval. C'est ce que l'on appelle le laminage, qui est aujourd'hui la nouvelle philosophie d'aménagement des territoires.



Le laminage permet d'étaler la durée des écoulements, ce qui a pour conséquence d'obtenir des débits plus faibles et des hauteurs d'eau moins importantes. Les inondations en sont alors plus limitées. Ce type d'aménagement est un véritable bouleversement et un changement radical de paradigme qui impose une vision plus globale et à une échelle géographique beaucoup plus large, prenant en compte à la fois l'amont et l'aval, de façon conjointe et concertée