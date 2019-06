Le véhicule connecté, antichambre du véhicule autonome ?

Le déploiement de la norme 5G (prévu en 2020) est fortement attendu par les filières de l’automobile et de la logistique. Preuve en est avec le nouveau positionnement de Qualcomm, équipementier télécom et fabricant de puces mobiles, qui multiplie depuis quelques mois les tests pour prouver l’efficacité de la 5G pour la conduite autonome avec différents acteurs du marché avec une promesse : remplacer les signaux GPS, satellites et 4G jugés insuffisants pour les besoins des nouveaux véhicules. La nouvelle norme télécom permet de faire transiter plus de données, avec plus de précision et moins de latence.



Plus concrètement, la communication avec l’environnement sera encore plus directe, autorisant le véhicule à anticiper des situations (trafic perturbé, risque d’accident ...) mais aussi à interroger et échanger des informations avec des équipements extérieurs, on parle dans ces cas de Vehicle-to-Infrastructure (V2I).



Les véhicules devraient être également en mesure de mieux communiquer entre eux (Vehicle-to-Vehicle, alias V2V). Le véhicule, considéré comme un ensemble de capteurs roulants, promet de créer une véritable chaîne de valeur avec d’autres véhicules, évitant par la même occasion de collecter individuellement et inutilement plusieurs fois la même information, résultat : on partage très rapidement l’état de la chaussée, l’état du trafic ou bien encore pour former des pelotons de véhicules. Également appelé “platooning”, cette technique permet d'accroître la capacité des axes routiers et de faire baisser significativement la facture énergétique, les expérimentations menées sont très encourageantes notamment pour les poids lourds.



La démocratisation de ces technologies sur nos véhicules est interprétée par certains comme un pas de plus vers l’autonomisation.