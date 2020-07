Le virus, l’investisseur et le télétravail

Dans une étude récente, la DZ Bank prévoit, pour l’Allemagne, une hausse des taux de vacance et une baisse des loyers. Pas seulement à cause de la pandémie, la démographie et l’irruption de l’intelligence artificielle entrant aussi en ligne de compte. Aujourd’hui en Allemagne, le nombre d'employés de bureau est de 15 millions. Pour des raisons simplement démographiques, il devrait diminuer.



Mais si le télétravail se généralise et que beaucoup d’entreprises adoptent le modèle « hot desk » que pratiquent depuis longtemps les grandes sociétés de conseil et où le nombre de bureaux est réduit, quelles seront les conséquences ?



Réponse des experts DZ Bank : « Après déduction des week-ends et des jours fériés, les gens travaillent dans un immeuble de bureaux 250 jours par an. Et si l’on prend en compte les vacances, les congés-maladie, les déplacements professionnels, le télétravail d’avant la crise, et le temps partiel, ce chiffre tombe à 190 jours, soit 38 semaines. »



L'introduction d'une journée de télétravail hebdomadaire pour tous ramènerait la part de temps d’occupation des bureaux à 50 % de l’année, deux jours à un peu moins de 40 %.



Pour traduire ces données en « euros & cents », la DZ Bank a utilisé deux hypothèses de travail : une moyenne de 30 mètres carrés par poste de travail, et un coût de location entre 18 et 25€ par mètre carré dans les grandes villes, charges comprises. Le coût annuel d’un poste de travail est ainsi compris entre 6 500 et 9 000€. Dans certains emplacements prime, il peut atteindre 15 000€. Ce qui serait cher pour un espace inoccupé 60% du temps.



Il y a donc un potentiel d’économie significatif. Mais la DZ Bank souligne que ce potentiel ne peut être réalisé que si bureaux et salles de réunion sont réellement utilisés de manière flexible.