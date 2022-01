Lecture : Nicolas Ledoux propose de réinventer la ville

« Arrêtons de croire que tout est une question de technologie, il me semble que la limite est avant tout culturelle »

Les différentes vagues successives de la pandémie de Covid 19 ont modifié notre façon d’envisager l’avenir. Pour beaucoup ce virus et tout ce qu’il a pu entrainer sur le plan sanitaire et économique va bouleverser notre société. Demain ne sera donc plus comme avant…Alors que d’aucuns prédisaient qu’à l’horizon 2050, 75% des habitants de la planète se concentreraient dans les zones urbaines, le coronavirus risque de bousculer la donne. C’est d’ailleurs ce qui a interpellé Nicolas LEDOUX, urbaniste de formation et Président d’Arcadis France, société qui intervient dans la conception, l’ingénierie et le conseil pour la transformation des milieux urbains, en particulier pour la construction et l’environnement naturel.», questionne Nicolas LEDOUX ? «».En effet, lors du premier confinement de mars 2020, 5 millions de citoyens ont déserté les villes et l’un des premiers des enseignements que l’on peut tirer de cet exode est que les citadins ne supportent plus leur environnement. Et selon l’urbaniste, pour trois raisons majeures : des temps de déplacement trop longs, des logements mal conçus et un manque de nature. Alors comment peut-on améliorer la qualité de vie des citadins et éviter qu’ils fuient vers la campagne et les bords de mer, le télétravail qui s’installe dans les entreprises, leur facilitant la chose.Dans son ouvrage, « Réinventer la ville », Nicolas Ledoux, urbaniste de formation, dessine la ville de demain. Une ville où tout se trouve à moins d'un quart d'heure, une ville faite de multiples villages, qui réintroduit la nature avec notamment des forêts urbaines au cœur de son écosystème, qui prend en compte la biodiversité et limite la pollution.Le livre « Réinventer la ville’ est construit autour 4 grandes thématiques : la réduction des distances et l’introduction de nouvelles formes de mobilité ; faire revenir la nature en ville ; dessiner de nouveaux espaces de vie ; favoriser une construction sobre et durable» explique Nicolas LEDOUX. «». Et de poursuivre : «L’auteur évoque même la mise en place d’un « bâtiscore » pour le secteur du bâtiment, à l’instar du « nutriscore » que l’on connait pour les produits alimentaires.» appuie l’auteur. «».Cet ouvrage qui ne manquera pas d’intéresser les acteurs et gestionnaire du territoire urbain, est illustré de nombreux témoignages d'architectes, d'urbanistes, de sociologues, de paysagistes, de géographes ainsi que des projets innovants et concrets viennent illustrer cet ouvrage.Réinventer la villeSortie le 27 janvier 2022Edition Le Cherche-Midi128 pages (19 x 24 cm)Prix : 24 €