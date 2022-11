Les Villes Médianes : le trait d’union entre la ville et la campagne

Qu'est-ce qu'une ville médiane ? Est-ce une ville moyenne, c’est-à-dire une ville qui n’est ni une grande métropole, ni une petite ville de campagne ou tout simplement le trait d’union entre les territoires urbains et les zones rurale ? c’est la question que posait Reynald WERQUIN à Denis THURIOT, maire de Nevers, sur le stand du SIIViM au récent Salon des Maires et des Collectivités, qui se tenait, comme chaque année, au parc des exposition de la Porte de Versailles à Paris. Au fond ne serait-ce pas une ville à taille humaine qui se définit avant tout par son cadre et son art de vivre, plus que par sa taille.Dans l’ouvrage sur les villes médiane Denis THURIOT s'interroge sur la place, le rôle et le devenir de ces villes dans un monde dominé par les métropoles. Quels sont leurs atouts ? Le numérique sera-t-il un levier d’action ou pas ? Cette publication tente d'apporter quelques réponses aux élus dont les villes sont peu ou prou de la taille de celle de Nevers.», explique Denis THURIOT. «». Un déficit de représentativité dont souffrent ces villes de province, que l’on traverse presque sans les voir et qui, pourtant, possèdent de nombreux atouts.Depuis 2017, grâce au Sommet International de l’Innovation en Villes Médianes, dont l’objectif est justement de mettre en lumière ces villes et territoires, oubliés des grandes métropoles car elles sont souvent éloignées, ces villes retrouvent de la visibilité et de l’attractivité.», poursuit le maire. «».« Ce livre innovant est le fruit d’une petite expérience de 8 ans d’élu »Cet ouvrage qui traduit le vécu est l’expérience du maire de Nevers sur le territoire qu’il gère, n’est ni un pamphlet politique ou militant, ni un recueil géographique, historique ou sociologique, mais plutôt un recueil de bonnes pratiques à l’usage de tous les édiles qui s’y reconnaitrons aisément.», poursuit l’édile. «».Ce besoin de démontrer que les villes dites médianes contribuent à la dynamique du pays, a été soulevé par ce sommet, par le réseau qu’il a permis de constituer et désormais par cet ouvrage qui, n’en doutons pas sera le livre de chevet de beaucoup de maire dont la ville qu’il gère est aussi une ville médiane.», appuie le maire de Nevers. Cet ouvrage que l’on pourrait qualifier d’hybride, s’appuie sur des grandes thématiques qui concernent les villes médianes, mais aussi sur des QR Codes qui permettent de visionner des témoignages en vidéo afin d’en savoir plus sur la démarche entreprise par l’élu Nivernais et son confrère Canadien. «». Pour cela il suffit de se connecter sur la plateforme www.villesmedianes.fr Ce livre collaboratif a été écrit à quatre mains, avec Alain BOURCIER, vice-président de Nevers Agglo au Territoire Innovant, aux Métiers de demain, à l’Attractivité économique, à l’International, à la Santé et à l’Enseignement Supérieur.