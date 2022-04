Les appareils intelligents le sont-ils vraiment ?

Ainsi, au fil des années, le nombre d'appareils intelligents a considérablement augmenté et leur récente adoption intrigue de plus en plus de consommateurs. De ce fait, presque tous les grands fabricants mettent sur le marché des versions « intelligentes » de leurs appareils. Interroger l'état actuel d'un appareil, ou le contrôler via un assistant vocal, devient ainsi un jeu d'enfant.D'un autre côté, le marché est inondé d'appareils intelligents – depuis les sonnettes et les serrures jusqu'aux caméras et aux aspirateurs – provenant tous de marques différentes. Pourtant, sous le capot, ces appareils sont tous similaires les uns aux autres, du moins leurs systèmes informatiques et logiques de fonctionnement. Et c'est là que réside le plus grand danger, car si un hacker peut infiltrer un système, il pourra avoir accès aux autres systèmes similaires.Prenons l'exemple d’un aspirateur intelligent. En raison de sa nature, il peut avoir besoin de plusieurs caméras pour cartographier l'espace à nettoyer et calculer la puissance d'aspiration. Pour procéder à l’ensemble de ces calculs, l'aspirateur intelligent a besoin d'un processeur puissant qui peut également servir de porte d’entrée aux hackers, et leur permettre d’observer ses utilisateurs. Mieux encore, ils peuvent cartographier votre domicile ou votre bureau, et revendre ces données.L'un des plus gros problèmes de ces appareils intelligents est que les fabricants n’investissent que de façon superficielle dans la cybersécurité. Bien évidemment, le renforcement de cet aspect coûte de l'argent, et de nombreuses marques moins chères veulent simplement mettre sur le marché autant d'appareils que possible avec une étiquette de prix plus attrayante. C'est pourquoi l'Europe va fixer des exigences en matière de sécurité numérique des appareils connectés à l'internet. Les producteurs qui ne les respectent pas seront bannis de l'ensemble du marché européen à partir de la mi-2024.Toutefois, avant l’application de cette nouvelle norme, comment aborder les appareils intelligents vendus actuellement sur le marché ? Après tout, l'entrée en vigueur de la législation européenne n'est pas encore pour tout de suite. Tout d'abord, choisissez des marques établies et fiables. Elles offrent la possibilité d'optimiser la sécurité de l'appareil. De plus, optez pour un mot de passe fort et ajoutez une authentification multifactorielle (AMF) lorsque cela est possible pour améliorer la sécurité.Les dispositifs intelligents ont donc le vent en poupe et apportent avec eux leur lot d’avantages et d’interrogations. Alors que le futur sera inexorablement connecté, fabricants comme utilisateurs doivent avoir conscience de l’importance de la cybersécurité pour prendre les bonnes décisions et acheter en pleine conscience des produits utiles et sûrs.