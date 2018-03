Les données numériques contribuent à l'intelligence de la ville

Dans le mouvement de la transformation numériques des territoires et d'innovation urbaine surnommée « la ville intelligente », la dynamique repose, depuis l’essor du numérique, sur l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC). Selon les observateurs, dont je fais partie, ce développement devrait permettre une meilleure gestion urbaine grâce à la captation et à l'analyse d’informations. Celui-ci s'appuiera sur la centralisation des données via une plate-forme digitale unique à laquelle collaboreront trois acteurs du territoire : les citoyens, les élus et les entreprises.



Ces données pourront permettre d’alerter sur un problème de mobilité (bouchons, accident, défaillance de réseau, …). Elle permettront d'élaborer et de maintenir une carte collaborative mise à jour en temps réel, d'afficher la pollution de l'air et le niveau sonore, les difficultés de trafic, proposer des points d'intérêt (histoire, gastronomie, architecture, événement, …), signaler et géolocaliser les lieux d'incidents afin de d'accompagner les services de secours et la population, informer sur les conditions météorologiques et proposer des itinéraires adaptés.



En assurant une bonne gestion de cette mine d’informations, ces systèmes faciliteront la prise de décision des administrateurs des territoires et les modes de gouvernance. Ils permettront d’améliorer les services existants tout en rendant de nouveaux services à la collectivité : gestion de bornes de recharge de véhicules électriques, éclairage public, vidéosurveillance, gestion des péages urbains, stationnement, alertes civiles, gestion des déchets, etc. Quant aux habitants, ils pourront profiter des réductions de consommation d’énergie et d’eau, du traitement des déchets, facilitation des déplacements urbains, sécurité, etc.que peuvent procurer une gestion plus efficiente.



De plus en plus d'élus locaux s'engagent dans cette démarche afin de rendre leur territoire plus attractif. Pour réussir, la Smart City devra donc tendre vers l’efficacité dans le partage des informations, vers une ville durable avec une gestion des infrastructures communicante et adaptative permettant d'améliorer la qualité de vie des citoyens tout en préservant leur 'environnement.