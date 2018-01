Les drones vont-ils révolutionner la logistique ?

A quel point les entreprises citées ont-elles besoin de la livraison par drones ? En termes de coût, l’investissement paraît en tout cas bénéfique ! La Deutsche Bank a estimé que cela permettrait à Amazon de diviser ses coûts de livraison par deux.



Certains soulèvent aussi les enjeux écologiques de la livraison par drones. Jeff Bezos, fondateur et PDG d’Amazon, déclarait à ce sujet en 2013: « C'est très écologique, c'est bien mieux qu'avec les camions de transport ». Car oui, les drones de livraison permettent de libérer les routes ! Ce problème en a toujours été un pour le secteur du transport : comment faire en sorte de livrer plus en limitant le nombre de camions sur les routes ? Les drones pourraient apporter un élément de réponse.



Également, la livraison par drones pourrait permettre de livrer les zones plus reculées, plus difficile d’accès. En Inde, 67% de la population vit en zone rurale, et la livraison par drones - aujourd’hui facilitée par le gouvernement - permettrait de livrer médicament ou produits de première nécessité beaucoup plus facilement. La startup Zipline est aussi en train de développer un système de livraison de biens médicaux au Rwanda.



Mais patiente ! La livraison par drones de produits de grande consommation et de biens n’est pas pour tout de suite ! Un fabricant de drones déclare à ce sujet pour Capital : « Les effets d’annonce d’Amazon ne sont que des coups de com. Pour se faire livrer une pizza à domicile, l’horizon 2040 est un minimum ».





Lien vers infographie