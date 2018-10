Les industriels de Sablé-sur-Sarthe s’intéressent aux Objets Connectés

Certes la ville de Sablé-sur-Sarthe, l’un des poumons économiques du département de la Sarthe, n’est pas labellisée French Tech ou autre estampille qui lui permet d’être reconnue comme une cité qui s’investit dans la révolution digitale, laquelle s’impose désormais à la plupart des entreprises nationales et internationales. Pas de label, donc, mais un Club de développement économique qui organise régulièrement des rencontres, conférences et autres ateliers à l’attention des industriels du territoire Sabolien (nom des habitants de la ville sarthoise). Un groupe très dynamique qui s’intéresse aux sujets d’actualités et les porte à la connaissance des entreprises, nombreuses et dont certaines sont même des fleurons nationaux à l’exemple de LDC Group (Volailles ), ALIMAB (Alimentation animale) ou encore MK AUTOMOTIVE (équipements automobiles), pour les plus grosses.Structure de la Mission économique de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, le club de développement s’impose désormais comme un partenaire privilégié de l’économie sabolienne, en rassemblant, depuis 1988, les acteurs économiques du territoire.S’affichant comme un « l», à l’origine de nombreuses initiatives associant les élus, les entreprises et la Mission économique du pays de Sablé, ce club d’entreprise a su, au fil des ans, «».», affirment les animateurs de cette structure qui met tout en oeuvre pour entretenir l’esprit d’entreprise qui anime chacun d’entre-eux. Et personne ne s’en plaindra, d’autant qu’avec un taux de chômage établi à 7,2 % à fin 2017, soit largement inférieur à la moyenne nationale, le bassin d’emploi se porte plutôt pas mal.C’est dans le cadre de ses activités régulière que le Club organise des ateliers qui permettent aux entreprises de prendre connaissance l’évolution de l’écosystème local et des technologies et autres initiatives qui peuvent faire progresser les entreprises implantées sur le territoire sarthois. Chaque rencontre est organisée dans les locaux d'une entreprise locale, permettant à cette dernière de faire connaître son activité et son implication territoriale. Mi-octobre c’est la représentation locale de VEOLIA EAU , gestionnaire du réseau, entre autres, qui recevait, en la personne d’Alexandre PROVOST, les chefs d’entreprises ou leurs représentants, pour un atelier Nouvelles technologies de l’Information et de la communication et web, intitulé : «».L’occasion pour le gestionnaire du réseau d’eau de présenter en premier lieu les activités de son unité, sur le territoire. Chacun a ainsi pu savoir qu’avec 170 salariés, cette entreprise leader sur les marchés de l’eau, de l’assainissement et de l’énergie, gérait 142 contrats de délégation de service publics sur plusieurs départements, la Sarthe, la Mayenne et une petite partie du Maine et Loire.