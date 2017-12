Les rendez-vous de l'innovation

Rédigé par La Rédaction le Mardi 26 Décembre 2017 à 16:08 | Lu 14 fois

Régulièrement, Ville Intelligente Mag reçoit, en partenariat avec l'association PAVIC (Plateforme d'Aménagement de la Ville Intelligente et Connectée) et Absiskey, Cabinet de consultants pour le financement des innovations, le montage et la gestion de projets collaboratifs et de dossiers Crédit Impôt Recherche, des chefs d'entreprises, élus et responsables de collectivités ou d'association, personnalités de l'écosystème numérique, dans le cadre de sa Web TV.



#4 Rémi Lanoes, Co-Fondateur de Playmoweb Rémi Lanoes présente les projets de l'agence Playmoweb à Angers, structure spécialisée dans le développement d'applications web et mobiles.

#3 Christophe Angot, directeur d'Angers Technopole Christophe Angot, Directeur d'Angers Technopole est venu parler de l'opération Renard, un dispositif d'accompagnement des jeunes pousses et dont les candidatures ont lieu en cette fin d'année 2017.

#2 Edith Giffard, codirigeante de la Sté Giffard Edith Giffard, Directeur Général déléguée du fabricant angevin de liqueurs et sirops Giffard, était l'invitée de cette seconde émission afin de parler des innovations de l'entreprise en matière de fabrication de produits désormais connus dans le monde entier.

#1 François Chollet - Absiskey François Chollet PDG d'Absiskey, société qui accompagne les entreprises innovantes, et partenaire de l'équipe de hockey angevine, présente la participation du club sportif à la Connected Week organisée à Angers fin octobre 2017

