Les startups, alliées indispensables pour le dynamisme de l’économie française

Bercées dès leur création par les nouvelles technologies, les startups sont bien souvent pointées du doigt pour leur impact supposé néfaste sur l’emploi. Dans l’industrie financière, celles s’appuyant sur l’intelligence artificielle sont parfois accusées d’emporter avec elles une partie de l’emploi du secteur. Pourtant, les « chatbots » et les algorithmes offrent surtout davantage d’instantanéité et de fluidité dans la relation client, et d’automatisation de tâches parfois complexes, comme l'analyse de grandes quantités de données. A charge alors aux conseillers bancaires de réattribuer leur temps vers des missions de conseil à plus forte valeur ajoutée pour leurs clients. Car là se trouve l’objectif : loin de détruire les emplois, les jeunes pousses fournissent clés de lecture et outils pour redéfinir et réinventer des métiers dans un monde où la personnalisation est devenue maître-mot.Allons-même plus loin : les startups sont elles-mêmes un formidable vivier d’emplois, en recherche constante de talents. En 2017, les jeunes entreprises innovantes de moins de sept ans totalisaient près de 12 % des créations nettes d'emplois en France, sachant qu’en moyenne une start-up à forte croissance crée jusqu'à 70 emplois par an. Loin d’être une bulle, l’écosystème de l’innovation fait ainsi foi de chiffres loin d’être négligeables. Majoritairement parisiennes, les startups font de l’Île-de-France, en particulier, un bassin d'emploi important. Une autre étude, publiée par le collectif La Boussole et le Boston Consulting Group, anticipe même la création de 400.000 postes sur les cinq prochaines années ! Moyennant bien entendu un accompagnement par des structures qualifiées comme Le Village by CA Numa ou encore Réseau Entreprendre Paris