Les superpouvoirs de l’IoT environnemental

[1

Prenons maintenant le cas de l’arrosage des espaces vert. Pour rester à Marseille, étudions celui du parc de la vielle chapelle proche des plages du Prado. Jusqu’alors la ville avait déployé un système d’arrosage automatique tel qu’il existe dans la plupart des espaces verts. Il est programmé au début de la saison et arrose selon un planning fixé à l’avance. Le système n'échange pas d’information avec son environnement. Au sens thermodynamique c’est un système fermé.Un tel système n’a pas de capacité d’autorégulation pour faire face aux aléas : Fuites des conduites, disfonctionnement des buses d’arrosage, chute de pression d’eau en amont ou bien aléas climatiques.L’ancien système d’arrosage du parc de la vielle chapelle a été remplacé en 2021 par un système « ouvert ». Ce nouveau système échange en continue de l’information avec son environnement (mesure de la réserve en eau disponible, de la pression dans les canalisations, des paramètres météo, du développement racinaire.). Des boucles de rétroaction lui permettent de s'auto adapter de façon continue et de réguler son comportement pour atteindre les intentions.Dans ce cas les intentions fixées sont le développement racinaire, les économies d’eau, la détection des fuites et la maximisation de l’évapotranspiration lors des épisodes de canicule.L’échange d’information ainsi que les boucles d’intention réduisent localement l’entropie du système. Ceci se traduit par des économies d’eau très significative (60%) et de la réduction d’opérations de surveillance ou de maintenance carbonées.La ville intelligente et durable repose en partie sur des dispositifs capables de maintenir des équilibres fragiles et tendus vers des objectifs écologiques d’économie de ressources, ou d’énergie.Les réseaux de capteurs de l’IoT environnemental sont les nouveaux démons de Maxwell qui en produisant de la connaissance vont permettre d’économiser l’Energie, réduire les déplacements carbonés ou la sur utilisation des ressources. Rolf Landauer , « Irreversibility and heat generation in the computing process », IBM Journal of Research and Development, vol. 5, n3, 1961, p. 183-191