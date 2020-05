Les tiers-lieux face à la crise Covid-19 : une situation très difficile

Sur les 400 tiers-lieux et 30 000 makers, qui ont fabriqué du matériel médical en urgence pour les soignants, on dénombre 500 000 pièces, visières, masques, valves, pousse-seringues, prototype de respirateurs low-tech … fabriquées par semaine, soit depuis le début de la crise, plus de 4 millions d’unités., » explique Patrick Levy-Waitz, président de France Tiers-Lieux.Pour aider ces espaces de solidarité en grande difficulté, France Tiers-Lieux lance, avec la Fondation de France, un fonds de soutien d’urgence « Makers contre le Covid-19 » à destination de ceux qui apportent des solutions concrètes par le prototypage, la fabrication et la distribution de matériel médical.», poursuit Patrick Levy-Waitz.D’autant plus nécessaire que depuis deux mois, tiers-lieux et makers agissent bénévolement, bénéficiant parfois de quelques dons et générosités locales, au risque de l’épuisement. Le Fonds d’urgence « Makers contre le Covid-19 » permettra de lever les menaces économiques qui pèsent sur les tiers-lieux et de faciliter l’action des collectifs de makers afin qu’ils puissent consacrer leur énergie à ce qui est le plus utile aujourd’hui : prototyper, fabriquer et organiser la distribution de matériel médical en urgence.Parce que le mouvement de fabrication citoyenne dépasse les tiers-lieux, qui en sont des catalyseurs et des espaces ressources, le fonds est ouvert aux collectifs de makers et associations de citoyens fabriquant du matériel médical.Pour participer à ce fonds de soutien cliquez ICI